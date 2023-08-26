Александр Усик — Даниэль Дюбуа: анонс и прогноз на самый ожидаемый бой в Украине

Усик — Дюбуа. Фото: instagram.com/k2promotionsukraine

26 августа во Вроцлаве чемпион мира по версиях WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик сразится с претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа. Для украинца это будет уже вторая защита титулов.

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Отметим, что Усик имеет в рекорде 20 побед, 13 досрочных, и ни единого поражения. У Дюбуа 19 выигранных боев, 18 нокаутами, и единственный бой он проиграл Джо Джойсу.

Александр Усик

36-летний украинский боксер родом из Симферополя, где познавал азы танцевальной и футбольной карьеры, а затем в юношеском возрасте неожиданно занялся боксом. При этом Усик мечтал петь. Благо, что сейчас Александр может себе позволить быть боксером, футболистом, певцом и танцором.

В любительском боксе у Александра были взлеты и падения пока не получил достаточно знаний и навыков. Начиная с 2009 года украинец выигрывал все турниры, а главной его победой стали Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. Этот город сыграет важную роль в карьере Усика, ведь в нем он также отобрал все чемпионские титулы у Энтони Джошуа.

После перехода в профессионалы украинец сначала стал абсолютными чемпионом в первом тяжелом дивизионе и поднялся на одну ступень с такими легендами как Эвандер Холифилд и Дэвид Хэй. Интересно, что американец и британец затем переходили в супертяжелый вес и стали там чемпионами. Усик пошел по их стопам, и вошел в историю мирового бокса и Украины.

В хэвивейте Александр победил Чезза Уизерспуна, Дерека Чисору и дважды Энтони Джошуа.

Даниэль Дюбуа

25-летний Дюбуа хорошо выступал в любительском боксе, но в один момент ему надоело, и он перешел в профессионалы, так и не став олимпийским чемпионом.

В профи промоутеры его вели как будущую звезду бокса. Они разбрасывали вокруг спортсмена огромное количество звездной пыли, пока он шел к титульному поединку, но затем оступились.

В 2020-м году промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен решил свести Даниэля в поединке против соотечественника Джо Джойса. Наш сегодняшний герой был фаворитом, но они сильно недооценили оппонента.

Джойс благодаря своему джебу, крепкому подбородку и мощному удару оформил досрочную победу. После того поединка у Дюбуа до сих пор проблемы с умением держать удар.

После поражения Дюбуа выиграл три боя у менее сильных оппонентов: Богдана Дины, Тревора Брайана и Кевина Лерены.

Навыки

Усик на 5 сантиметров ниже Дюбуа, но у него безумное преимущество в скорости. В этом поединке "Феррари" будет противостоять "Джипу Чироки". Такое же большое преимущество у Александра в плане техники, опыта и боксерского IQ.

При этом Дюбуа мощнее, может давить корпусом, имеет нокаутирующий удар. Но на этом преимущества британца заканчиваются.

Прогноз на бой

Дюбуа ранее заявлял, что будет выбрасывать много ударов и прессинговать украинца. Главная задача для Даниэля, перебить Усика джебом. Он к этому готовился последние несколько месяцев.

Готов ли к этому Усик? Можете не сомневаться. Украинец всегда готов ко всему тому, чего ему наобещал Дюбуа. Даниэлю нужно было в первую очередь провести лучшую в своей жизни функциональную подготовку, чтобы до чемпионских раундов не упасть до изнеможения.

Чего мы ждем в этом поединке? Усик отдаст британцу первые два раунда, чтобы тот много работал и тратил свои силы. Начиная с третьей трехминутки начнется проверка выносливости британца. После седьмого раунда Даниэль замедлится и начнется одностороннее избиение до финального гонга. В результате поединка Усик выиграет единогласным решением судей.

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