Олександр Усик — Даніель Дюбуа: анонс і прогноз на найочікуваніший бій в Україні

Усик — Дюбуа. Фото: instagram.com/k2promotionsukraine

26 серпня у Вроцлаві чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA у надважкій вазі Олександр Усик поб'ється з претендентом по лінії WBA Даніелем Дюбуа. Для українця це буде вже другий захист титулів.

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Зазначимо, що Усик має в рекорді 20 перемог, 13 дострокових, і жодної поразки. У Дюбуа 19 виграних боїв, 18 нокаутами, і єдину сутичку він програв Джо Джойсу.

Олександр Усик

36-річний український боксер родом із Сімферополя, де пізнавав ази танцювальної та футбольної кар'єри, а потім у юнацькому віці несподівано зайнявся боксом. При цьому Усик мріяв співати. Добре, що зараз Олександр може собі дозволити бути боксером, футболістом, співаком та танцюристом.

У аматорському боксі у Олександра були злети й падіння поки не отримав достатньо знань та навичок. Починаючи з 2009 року, українець вигравав усі турніри, а головною його перемогою стали Олімпійські ігри 2012 року в Лондоні. Це місто зіграє важливу роль у кар'єрі Усика, адже в ньому він також відібрав усі чемпіонські титули у Ентоні Джошуа.

Після переходу у професіонали українець спочатку став абсолютним чемпіоном у першому важкому дивізіоні та піднявся на один щабель з такими легендами як Евандер Холіфілд та Девід Хей. Цікаво, що американець і британець потім переходили в надважку вагу де також стали чемпіонами. Усик пішов їх стопами, й увійшов в історію світового боксу та України.

У хевівейті Олександр переміг Чезза Візерспуна, Дерека Чісора та двічі Ентоні Джошуа.

Даніель Дюбуа

25-річний Дюбуа добре виступав у аматорському боксі, але раптово йому набридло, і він перейшов у професіонали, так і не ставши олімпійським чемпіоном.

У профі промоутери його вели як майбутню зірку боксу. Вони розкидали навколо спортсмена величезну кількість зоряного пилу, поки він йшов до титульного поєдинку, але потім оступився.

2020-го року промоутер Дюбуа Френк Уоррен вирішив звести Даніеля в поєдинку проти співвітчизника Джо Джойса. Наш сьогоднішній герой був фаворитом, але вони дуже недооцінили опонента.

Джойс завдяки своєму джебу, міцному підборіддю та потужному удару оформив дострокову перемогу. Після того двобою у Дюбуа досі проблеми з умінням тримати удар.

Після поразки Дюбуа виграв три бої у менш сильних опонентів: Богдана Діни, Тревора Браяна та Кевіна Лерени.

Навички

Усик на 5 сантиметрів нижче Дюбуа, але має шалену перевагу у швидкості. В цьому поєдинку "Феррарі" протистоятиме "Джипу Чірокі". Така ж велика перевага в Олександра в плані техніки, досвіду та боксерського IQ.

При цьому Дюбуа потужніший, може тиснути корпусом, має нокаутуючий удар. Але на цьому переваги британця закінчуються.

Прогноз на бій

Дюбуа раніше заявляв, що викидатиме багато ударів та пресингуватиме українця. Головне завдання для Даніеля, перебити Усика джебом. Він до цього готувався останні кілька місяців.

Чи готовий до цього Усик? Можете не сумніватися. Українець завжди готовий до всього того, що йому обіцяв Дюбуа. Даніелю потрібно було насамперед провести найкращу у своєму житті функціональну підготовку, щоб до чемпіонських раундів не впасти від знемоги.

Чого ми чекаємо від цього поєдинку? Усик віддасть британцю перші два раунди, щоб той багато працював й витрачав свої сили. Починаючи з третьої трихвилинки, почнеться перевірка витривалості британця. Після сьомого раунду, Даніель сповільниться і почнеться одностороннє побиття до фінального гонга. В результаті Усик виграє поєдинок одноголосним рішенням суддів.

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