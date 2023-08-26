Усик — Дюбуа: где и когда смотреть главный бой лета 2023 онлайн
Украинский боксер Александр Усик вышел на взвешивание перед боем из Дюбуа с флагом "Фортеця Бахмут". В этом поединке, который состоится в ночь с субботы на воскресенье, будет разыгран титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA.
Где именно болельщики смогут в прямом эфире стать свидетелями этого противостояния — в материале Новини.LIVE.
Начнем с того, что оба боксера во время взвешивания уложились в лимит супертяжелой весовой категории. Украинский боксер с результатом 100,2 кг оказался более чем на 5 кг легче британца, который показал на весах 105,78 кг.
Отметим, что сегодняшний результат Александра на 300 граммов меньше, чем у него перед состоявшимся год назад повторным боем с Энтони Джошуа.
⚖️⚖️⚖️— BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) August 25, 2023
Dubois came в 233.2 (slim for him).
Usyk 220.9!
Dubois является +600 underdog.
How do you see this one playing out? #BOXINGnBBQ #Boxing #UsykDubois
pic.twitter.com/tlHcsl3tjs
После взвешивания украинец пообщался с прессой и рассказал, что не обращает внимания на разницу в весе.
"Я боксер. Возможно, не такой тяжелый, как Даниэль, но у меня другое — сердце", — сказал Александр, а также признался в любви к Украине.
Где и когда смотреть сражение Усика и Дюбуа?
Поединок за чемпионский пояс по версии WBA между Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) пройдет в Польше в субботу, 26 августа. Начало вечера бокса запланировано на 23:00 по киевскому времени.
Прямую текстовую трансляцию боя Усик — Дюбуа проведет портал Новини.LIVE. Вас ждет аналитика после каждого раунда.
Кроме того, просмотр боя доступен по системе Pay-per-view. В Украине поединок Усика и Дюбуа можно будет просмотреть на медиасервисе Megogo при наличии подписки.
Добавим, что на днях Усик рассказал, что по-прежнему рассчитывает на бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Это единственный пояс, которого не хватает в коллекции украинца, чтобы стать абсолютным чемпионом по хевивете.
"Мне нужен поединок с ним и возможность стать абсолютным чемпионом мира", — отметил Александр и добавил, что Фьюри не очень горит желанием встречаться с ним в ринге.
Jake Paul meeting Олександр Usyk today…— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 25, 2023
[🎥 @JakePaul ] pic.twitter.com/Vr16OPfcV5
Перед сражением Усика и Дюбуа состоятся и другие поединки с участием украинских боксеров.
- Денис Беринчик (17-0, 9 KO) - Энтони Игит (26-3-1, 10 KO): бой за титул чемпиона по версии WBO International в легком весе.
- Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 KO) - Хамза Шираз (17-0, 13 KO).
- Ярослав Харцыз (2-0, 2 KO) - Конрад Чайковский (2-0-1, 1 КО).
- Даниэль Лапин (7-0, 1 KO) – Аро Шварц (20-6-1, 13 КО).
- Василий Чеботарь (13-0, 5 КО) - Джоэль Хулио (39-17, 33 КО)
- Александр Соломенников (12-0, 7 KO) - Петр Гудел (10-10-1, 1 КО).
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