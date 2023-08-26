Усик — Дюбуа: где и когда смотреть главный бой лета 2023 онлайн

Усик легче Дюбуа на 5 кг. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик вышел на взвешивание перед боем из Дюбуа с флагом "Фортеця Бахмут". В этом поединке, который состоится в ночь с субботы на воскресенье, будет разыгран титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA.

Где именно болельщики смогут в прямом эфире стать свидетелями этого противостояния — в материале Новини.LIVE.

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Начнем с того, что оба боксера во время взвешивания уложились в лимит супертяжелой весовой категории. Украинский боксер с результатом 100,2 кг оказался более чем на 5 кг легче британца, который показал на весах 105,78 кг.

Отметим, что сегодняшний результат Александра на 300 граммов меньше, чем у него перед состоявшимся год назад повторным боем с Энтони Джошуа.

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Dubois came в 233.2 (slim for him).



Usyk 220.9!



Dubois является +600 underdog.



How do you see this one playing out? #BOXINGnBBQ #Boxing #UsykDubois

pic.twitter.com/tlHcsl3tjs — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) August 25, 2023

После взвешивания украинец пообщался с прессой и рассказал, что не обращает внимания на разницу в весе.

"Я боксер. Возможно, не такой тяжелый, как Даниэль, но у меня другое — сердце", — сказал Александр, а также признался в любви к Украине.

Где и когда смотреть сражение Усика и Дюбуа?

Поединок за чемпионский пояс по версии WBA между Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) пройдет в Польше в субботу, 26 августа. Начало вечера бокса запланировано на 23:00 по киевскому времени.

Прямую текстовую трансляцию боя Усик — Дюбуа проведет портал Новини.LIVE. Вас ждет аналитика после каждого раунда.

Кроме того, просмотр боя доступен по системе Pay-per-view. В Украине поединок Усика и Дюбуа можно будет просмотреть на медиасервисе Megogo при наличии подписки.

Добавим, что на днях Усик рассказал, что по-прежнему рассчитывает на бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Это единственный пояс, которого не хватает в коллекции украинца, чтобы стать абсолютным чемпионом по хевивете.

"Мне нужен поединок с ним и возможность стать абсолютным чемпионом мира", — отметил Александр и добавил, что Фьюри не очень горит желанием встречаться с ним в ринге.

Перед сражением Усика и Дюбуа состоятся и другие поединки с участием украинских боксеров.

Денис Беринчик (17-0, 9 KO) - Энтони Игит (26-3-1, 10 KO): бой за титул чемпиона по версии WBO International в легком весе.

Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 KO) - Хамза Шираз (17-0, 13 KO).

Ярослав Харцыз (2-0, 2 KO) - Конрад Чайковский (2-0-1, 1 КО).

Даниэль Лапин (7-0, 1 KO) – Аро Шварц (20-6-1, 13 КО).

Василий Чеботарь (13-0, 5 КО) - Джоэль Хулио (39-17, 33 КО)

Александр Соломенников (12-0, 7 KO) - Петр Гудел (10-10-1, 1 КО).

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