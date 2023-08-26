Усик — Дюбуа: де і коли дивитись головний бій літа 2023 онлайн

Усик легше за Дюбуа на 5 кг. Фото: Reuters

Український боксер Олександр Усик вийшов на зважування перед боєм з Дюбуа з прапором “Фортеця Бахмут”. В цьому поєдинку, який відбудеться в ніч із суботи на неділю, буде розіграний титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBA.

Де саме уболівальники зможуть у прямому ефірі стати свідками цього протистояння – у матеріалі портал Новини.LIVE.

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Розпочнемо з того, що обидва боксери під час зважування вклалися в ліміт суперважкої вагової категорії. Український боксер з результатом 100,2 кг виявився більш ніж на 5 кг легшим за британця, який показав на терезах 105,78 кг.

Зазначимо, що сьогоднішній результат Олександра на 300 грамів менший, ніж у нього перед повторним боєм з Ентоні Джошуа, що відбувся рік тому.

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Dubois came in at 233.2 (slim for him).



Usyk 220.9!



Dubois is a +600 underdog.



How do you see this one playing out? #BOXINGnBBQ#Boxing #UsykDubois

pic.twitter.com/tlHcsl3tjs — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) August 25, 2023

Після зважування українець поспілкувався з пресою та розповів, що не звертає уваги на різницю у вазі.

"Я боксер. Можливо, не такий важкий, як Даніель, але я маю інше — серце", — сказав Олександр, а також зізнався в любові до України.

Де і коли дивитися бій Усика та Дюбуа?

Поєдинок за чемпіонський пояс за версією WBA між Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) пройде в Польщі у суботу, 26 серпня. Початок вечора боксу заплановано на 23:00 за київським часом.

Пряму текстову трансляцію бою Усик — Дюбуа проведе портал Новини.LIVE. Вас очікує аналітика після кожного раунду.

Крім того, перегляд бою доступний за системою Pay-per-view. В Україні поєдинок Усика та Дюбуа можна буде переглянути на медіасервісі Megogo за умови наявності підписки.

Додамо, що днями Усик розповів, що, як і раніше, розраховує на бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі. Це єдиний пояс, якого не вистачає в колекції українця, аби стати абсолютним чемпіоном у хевівейті.

"Мені потрібний поєдинок з ним і можливість стати абсолютним чемпіоном світу", — зазначив Олександр і додав, що Ф'юрі не дуже горить бажанням зустрічатися з ним у рингу.

Перед боєм Усика та Дюбуа відбудуться й інші поєдинки за участю українських боксерів.

Денис Берінчик (17-0, 9 KO) — Ентоні Ігіт (26-3-1, 10 KO): бій за титул чемпіона за версією WBO International у легкій вазі.

Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 KO) — Хамза Шираз (17-0, 13 KO).

Ярослав Харциз (2-0, 2 KO) — Конрад Чайковський (2-0-1, 1 КО).

Даніель Лапін (7-0, 1 KO) — Аро Шварц (20-6-1, 13 КО).

Василь Чоботар (13-0, 5 КО) — Джоель Хуліо (39-17, 33 КО)

Олександр Соломенніков (12-0, 7 KO) — Петро Гудел (10-10-1, 1 КО).

Нагадаємо, Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії.

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