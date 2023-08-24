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Усик удивил Дюбуа во время открытой тренировки: что сделал украинец

24 августа 2023 17:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик удивил Дюбуа во время открытой тренировки: что сделал украинец
Александр Усик во время открытой тренировки. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Боксеры Александр Усик и Даниэль Дюбуа продолжают подготовку к бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA. Оба спортсмена провели открытую тренировку и в последний раз перед поединком ответили на вопросы журналистов.

Усик был в хорошем настроении и сумел удивить соперника, сообщает Top Rank Boxing

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Александр Усик (20-0, 13 КО) готовился к чемпионскому бою в Польше, а Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) выбрал местом своего тренировочного лагеря Испанию. Накануне противостояния боксеры пообщались со зрителями. Было заметно, что украинец пребывал в отличном настроении, тогда как британец вел себя сковано. 

Что сделал Усик? 

Украинский боксер выступил на импровизированной арене перед большим количеством зрителей, которые собрались под открытым воздухом. Александр Усик энергично танцевал и буквально "заряжал" болельщиков хорошим настроением. Спортсмен поблагодарил украинцев за поддержку, напомнил о подвиге, который каждый день совершают военнослужащие и поздравил соотечественников с праздниками. 

В отличие от Усика, его соперник говорил только о предстоящем поединке. Даниэль Дюбуа доволен тем, что во время подготовки к поединку ему удалось избежать травмы. 

Британец заверил, что находится в лучшей форме, чем когда-либо в жизни. У него есть план на бой с Усиком, которого Даниэль так и не смог "победить" на битве взглядов. 

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