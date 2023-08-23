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Усик и Шевченко объединились ради Украины: детали проекта

23 августа 2023 12:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик и Шевченко объединились ради Украины: детали проекта
Андрей Шевченко во время матча Game4Ukraine. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В столице Польши Варшаве состоится благотворительный вечер с участием звезд украинского спорта. Александр Усику и Андрей Шевченко снова объединили усилия ради родной страны. 

Звезды Украины проведут специальный благотворительный аукцион, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на United24

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Усик и Шевченко
Усик и Шевченко перед благотворительным вечером. Фото: instagram.com/u24.gov.ua

Событие с участием Усика и Шевченко 

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поможет Александру Усику провести благотворительный вечер в Варшаве. В рамках этого мероприятия пройдет аукцион, на котором будет представлено много интересных лотов. Среди них окажутся призы от благотворительной платформы United24.

Все вырученные средства будут направлены на восстановление Украины. Организаторы мероприятия обещают, что зрителям и участникам в этот вечер не будет скучно. После благотворительного вечера Усик вернется к подготовке к боксерскому поединку. 

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