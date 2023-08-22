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Дюбуа рассказал, как победит Усика в чемпионском бою

22 августа 2023 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Дюбуа рассказал, как победит Усика в чемпионском бою
Даниэль Дюбуа во время тренировки. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Британский спортсмен Даниэль Дюбуа рассчитывает добиться успеха в бою против Александра Усика. Боксер рассказал о своей стратегии на этот поединок. 

Дюбуа настроен провести лучший бой в своей карьере, сообщает Boxing247

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Даниэль Дюбуа стал обязательным соперником для Александра Усика за титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок состоится уже в ближайшие выходные. 

Стратегия Дюбуа на бой 

Эксперты считают Усика фаворитом этого противостояния. Дюбуа признался, что понимает, как мало у него шансов на победу в бою. 25-летний британец практически не надеется победить титулованного соперника по решению судей. Дюбуа собирается действовать иначе. 

Усик и Дюбуа
Усик и Дюбуа на битве взглядов. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

"Это будет шанс всей моей жизни. Я должен добиться успеха ради своей карьеры и всего, через что я уже прошел. Усик — сильный соперник, но он боксирует в аматорском стиле. Да, он активно работает ногами и обладает волевым характером, но у меня есть свой план на поединок. 

Необходимо выйти на ринг и снести соперника. Я буду наносить огромное количество ударов: по корпусу, по голове. Я должен пробить защиту Александра, напугать его", — заявил Даниэль Дюбуа. 

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