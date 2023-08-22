Дюбуа рассказал, как победит Усика в чемпионском бою
Британский спортсмен Даниэль Дюбуа рассчитывает добиться успеха в бою против Александра Усика. Боксер рассказал о своей стратегии на этот поединок.
Дюбуа настроен провести лучший бой в своей карьере, сообщает Boxing247.
Даниэль Дюбуа стал обязательным соперником для Александра Усика за титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок состоится уже в ближайшие выходные.
Стратегия Дюбуа на бой
Эксперты считают Усика фаворитом этого противостояния. Дюбуа признался, что понимает, как мало у него шансов на победу в бою. 25-летний британец практически не надеется победить титулованного соперника по решению судей. Дюбуа собирается действовать иначе.
"Это будет шанс всей моей жизни. Я должен добиться успеха ради своей карьеры и всего, через что я уже прошел. Усик — сильный соперник, но он боксирует в аматорском стиле. Да, он активно работает ногами и обладает волевым характером, но у меня есть свой план на поединок.
Необходимо выйти на ринг и снести соперника. Я буду наносить огромное количество ударов: по корпусу, по голове. Я должен пробить защиту Александра, напугать его", — заявил Даниэль Дюбуа.
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