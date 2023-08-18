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Известный рефери будет судить бой Усика с Дюбуа

18 августа 2023 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный рефери будет судить бой Усика с Дюбуа
Александр Усик готовится к бою. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский супертяж Александр Усик и его британский соперник Даниэль Дюбуа узнали имя судьи, который будет работать на поединке этих спортсменов. Промоутерская компания K2 Promotions пригласила известного арбитра на важный бой.

Судить поединок за титул чемпиона мира будет Луис Пабон, сообщает BoxingScene

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Александр Усик продолжает готовиться к бою против Даниэля Дюбуа. Эксперты считают украинца фаворитом этого противостояния. Еще одним фактором в пользу Усика станет рефери поединка. 

Луис Пабон
Луис Пабон на ринге. Фото: Google

Что известно о Луисе Пабоне? 

Пуэрториканский арбитр работает в ринге с 1993 года. За прошедшие тридцать лет он судил бои таких известных боксеров, как Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес и Джервонта Дэвис.

Пабон работал и на боях украинских спортсменов. Он судил поединки с участием Василия Ломаченко и Владимира Кличко. Именно этот арбитр обслуживал бой реванш Александра Усика с Энтони Джошуа. 

Усик и Дюбуа встретятся на ринге в Польше 26 августа. На кону этого поединка будет титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). 

Напомним, Усик жестко раскритиковал Фьюри перед важным боем.

Хргович сделает заявление во время боя Усика с Дюбуа.

На шоу Усик — Дюбуа дебютирует сын легенды бокса: Александр подражал его отцу.

В команде Усика угрожают нокаутировать Дюбуа.

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