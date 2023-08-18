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Відомий рефері буде судити бій Усика з Дюбуа

18 серпня 2023 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий рефері буде судити бій Усика з Дюбуа
Олександр Усик готується до бою. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український суперважковик Олександр Усик та його британський суперник Даніель Дюбуа дізналися ім'я судді, який працюватиме на поєдинку цих спортсменів. Промоутерська компанія K2 Promotions запросила відомого арбітра на важливий бій.

Судитиме поєдинок за титул чемпіона світу Луїс Пабон, повідомляє BoxingScene.

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Олександр Усик продовжує готуватися до бою проти Даніеля Дюбуа. Експерти вважають українця фаворитом цього протистояння. Ще одним фактором на користь Усика стане рефері поєдинку.

Луїс Пабон
Луїс Пабон на рингу. Фото: Google

Що відомо про Луїса Пабона?

Пуерторіканський арбітр працює в рингу з 1993 року. За тридцять років він судив бої таких відомих боксерів, як Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес і Джервонта Девіс.

Пабон працював на боях українських спортсменів. Він судив поєдинки за участю Василя Ломаченка та Володимира Кличка. Саме цей арбітр обслуговував бій реванш Олександра Усика з Ентоні Джошуа.

Усик та Дюбуа зустрінуться на рингу у Польщі 26 серпня. На кону цього поєдинку буде титул за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Нагадаємо, Усик жорстко розкритикував Ф'юрі перед важливим боєм.

Хргович зробить заяву під час бою Усика з Дюбуа.

На шоу Усик — Дюбуа дебютує син легенди боксу: Олександр наслідував його батька.

У команді Усика погрожують нокаутувати Дюбуа.

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