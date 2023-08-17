Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Суперник, якого "вирубив" Усик, каже, що українець слабо б'є arrow

Суперник, якого "вирубив" Усик, каже, що українець слабо б'є

17 серпня 2023 18:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Суперник, якого "вирубив" Усик, каже, що українець слабо б'є
Усик нокаутував Белью. Фото: sportingnews.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

10 листопада 2018 року тоді ще абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі українець Олександр Усик оформив один із найкрасивіших своїх нокаутів у кар'єрі. Жертвою став колишній чемпіон світу британець Тоні Белью.

Цікаво, що майже через п'ять років Тоні почав критикувати ударну міць Усика. Слова колишнього боксера наводить портал talkSPORT.

Читайте також:

У поєдинку Белью та Усика українець у восьмому раунді наростив оберти й почав бити британця. Загнавши Тоні до канатів Олександр точним ударом у щелепу відправив його на підлогу.

Усик не хоче нокаутувати людей одним ударом

Белью, який залишився у добрих стосунках з Усиком і постійно хвалить навички українця, розкритикувала силу удару Олександра.

За його словами, Усік — блискучий боксер, який не володіє сильним одиночним панчем.

"Усик — нещадний і блискучий боєць, але хочете, вірте, хочете, ні, він не найсильніший нокаутер. Він нокаутував мене, тому що я був виснажений, коли справа дійшла до восьмого раунду. Усик просто додав газу і позбувся мене", — Сказав Белью.

Усик сам визнає, що не вкладається в удари, щоб не втратити у витривалості. Олександр вважає, що якщо намагатиметься нокаутувати суперника, його високого темпу не вистачить на весь бій.

Нагадаємо, Усик жорстко розкритикував Ф'юрі перед важливим боєм.

Хргович зробить заяву під час бою Усика з Дюбуа.

На шоу Усик — Дюбуа дебютує син легенди боксу: Олександр наслідував його батька.

У команді Усика погрожують нокаутувати Дюбуа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Колишні республіки СРСР проти Росії: як допомагають Україні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз