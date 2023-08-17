Суперник, якого "вирубив" Усик, каже, що українець слабо б'є

Усик нокаутував Белью. Фото: sportingnews.com

10 листопада 2018 року тоді ще абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі українець Олександр Усик оформив один із найкрасивіших своїх нокаутів у кар'єрі. Жертвою став колишній чемпіон світу британець Тоні Белью.

Цікаво, що майже через п'ять років Тоні почав критикувати ударну міць Усика. Слова колишнього боксера наводить портал talkSPORT.

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У поєдинку Белью та Усика українець у восьмому раунді наростив оберти й почав бити британця. Загнавши Тоні до канатів Олександр точним ударом у щелепу відправив його на підлогу.

Усик не хоче нокаутувати людей одним ударом

Белью, який залишився у добрих стосунках з Усиком і постійно хвалить навички українця, розкритикувала силу удару Олександра.

За його словами, Усік — блискучий боксер, який не володіє сильним одиночним панчем.

"Усик — нещадний і блискучий боєць, але хочете, вірте, хочете, ні, він не найсильніший нокаутер. Він нокаутував мене, тому що я був виснажений, коли справа дійшла до восьмого раунду. Усик просто додав газу і позбувся мене", — Сказав Белью.

Усик сам визнає, що не вкладається в удари, щоб не втратити у витривалості. Олександр вважає, що якщо намагатиметься нокаутувати суперника, його високого темпу не вистачить на весь бій.

Нагадаємо, Усик жорстко розкритикував Ф'юрі перед важливим боєм.

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