Дюбуа поб'є Усика: заява промоутера

Даніель Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

26 серпня у Вроцлаві чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик зіграє з претендентом Даніелем Дюбуа. У зв'язку з івентом, що наближається, у команді британця сподіваються на дострокову перемогу.

Про це у коментарі YouTube-каналу Boxing News заявив промоутер британця Френк Уоррен.

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Зазначимо, що не поточний момент у Усика в кар'єрі 20 перемог та 13 дострокових за відсутності поразок. Дюбуа виграв 19 боїв, 18 нокаутами та має поразку від Джо Джойса.

Дюбуа переможе нокаутом

За словами Уоррена, Дюбуа планує нав'язати Усику свій темп та ведення бою. Даніель планує використовувати свої переваги у зростанні, розмаху рук та масі. Ця антропометрія має допомогти йому пресингувати українця, а згодом нокаутувати.

"Дюбуа битиметься у своєму ритмі і почне випускати свої бомби. Дюбуа — дуже потужний панчер, здатний показати свій темперамент. Тому я вірю, що він буде чемпіоном", — сказав Уоррен.

Промоутер зазначив, що Даніелю не можна дозволяти Усику працювати першим номером, тиснути на собі та випускати більше джебів.

"Дюбуа, коли переконається, що контролюватиме Усика, тоді все закінчиться. Як тільки прозвучить стартовий гонг, він нав'яже свою волю в цьому бою", — зазначив Уоррен.

Нагадаємо, Усик жорстко розкритикував Ф'юрі перед важливим боєм.

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