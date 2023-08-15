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Усик жестко раскритиковал Фьюри перед важным боем

15 августа 2023 14:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик жестко раскритиковал Фьюри перед важным боем
Александр Усик на тренировке. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе все еще возможен. Оба спортсмена регулярно комментируют новости друг о друге.

Усик поделился мнением о ближайшем сопернике Фьюри в интервью Ringpolska

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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) готовится к бою против бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну (17-3). При этом Александр Усик (20-0, 13 КО) в конце августа сразится с Даниэлем Дюбуа в Саудовской Аравии. 

Что сказал Усик о Фьюри? 

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе прокомментировал предстоящий бой "Цыганского короля" с экс-чемпионом UFC. Усик все еще не в восторге от поведения Фьюри, который пока так и не дал согласия на поединок с украинцем. 

"Это полная ерунда. Я не хочу об этом думать. Фьюри занимается обманом, так почему я должен думать о "жадном пузе"? Мне все равно. Я просто хочу выйти с Фьюри на один ринг, но очевидно, что он меня боится", — заявил Александр Усик. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри готовится к бою. Фото: instagram.com/tysonfury/

Уже 26 августа в Польше состоится поединок Усика против Дюбуа. А 28 августа Фьюри в Саудовской Аравии проведет поединок с Нганну. 

Напомним, Цыганков обратился к украинским болельщикам из-за "Динамо". 

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