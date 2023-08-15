Усик жорстко розкритикував Ф'юрі перед важливим боєм

Олександр Усик на тренуванні. Фото: instagram.com/usykaa/

Боксерський поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі все ще можливий. Обидва спортсмени регулярно коментують новини один про одного.

Усик поділився думкою про найближчого суперника Ф'юрі в інтерв'ю Ringpolska.

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Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) готується до бою проти колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну (17-3). При цьому Олександр Усик (20-0, 13 КО) наприкінці серпня битиметься з Даніелем Дюбуа в Саудівській Аравії.

Що сказав Усик про Ф'юрі?

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі прокоментував бій "Циганського короля" з ексчемпіоном UFC. Усик все ще не в захваті від поведінки Ф'юрі, який поки що так і не дав згоди на поєдинок з українцем.

"Це повна нісенітниця. Я не хочу про це думати. Ф'юрі займається обманом, то чому я повинен думати про "жадібний пуз"? Мені все одно. Я просто хочу вийти з Ф'юрі на один ринг, але очевидно, що він мене боїться", — заявив Олександр Усик.

Тайсон Ф'юрі готується до бою. Фото: instagram.com/tysonfury/

Вже 26 серпня у Польщі відбудеться поєдинок Усика проти Дюбуа. А 28 серпня Ф'юрі в Саудівській Аравії проведе поєдинок із Нганну.

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