Хргович зробить заяву під час бою Усика з Дюбуа

Філіп Хргович святкує перемогу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Боксер Олександр Усик ще не встиг вийти на ринг із Даніелем Дюбуа, як отримав виклик від іншого спортсмена. Хорват Філіп Хргович має намір відвідати найближчий бік українського чемпіона.

Хргович має намір зробити висновки про тактику та стратегію переможця бою Усик — Дюбуа, повідомляє Probox.tv.

Читайте також:

Філіп Хргович став обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс за версією IBF у надважкій вазі. Він переміг австралійця Демсі Маккіна пізнім нокаутом і завоював право вийти на ринг з Олександром Усиком.

Хргович атакує Маккіна. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Заява Хрговича

Хорват розповів, що збирається вирушити до Польщі на бій Олександра Усика (20-0, 13 КО) з Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО). Переможець цього протистояння має битися з Хрговичем, і Філіп має намір вивчити манеру ведення бою обох спортсменів.

Хргович (16-0, 13 КО) сподівається провести бій з Усиком чи Дюбуа до кінця 2023 року. Хорват об'єктивно вважає, що українець є фаворитом протистояння з британцем, однак у цьому поєдинку може статися що завгодно.

"Будемо відверті: на боці Усика досвід, швидкість і сила волі. Я ще не бачив бійця з таким характером. Але Дюбуа також матиме шанс на перемогу. Даніель є першокласним панчером, українцю треба уникати ударів суперника", — заявив Філіп Хргович.

Нагадаємо, в андеркарті бою Усик — Дюбуа поб'ється член команди Олександра.

Тим часом Ф'юрі розповів, навіщо йому потрібен бій з Усиком.