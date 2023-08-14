Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Хргович зробить заяву під час бою Усика з Дюбуа arrow

Хргович зробить заяву під час бою Усика з Дюбуа

14 серпня 2023 14:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Хргович зробить заяву під час бою Усика з Дюбуа
Філіп Хргович святкує перемогу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Боксер Олександр Усик ще не встиг вийти на ринг із Даніелем Дюбуа, як отримав виклик від іншого спортсмена. Хорват Філіп Хргович має намір відвідати найближчий бік українського чемпіона.

Хргович має намір зробити висновки про тактику та стратегію переможця бою Усик — Дюбуа, повідомляє Probox.tv.

Читайте також:

Філіп Хргович став обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс за версією IBF у надважкій вазі. Він переміг австралійця Демсі Маккіна пізнім нокаутом і завоював право вийти на ринг з Олександром Усиком.

Філіп Хргович
Хргович атакує Маккіна. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Заява Хрговича

Хорват розповів, що збирається вирушити до Польщі на бій Олександра Усика (20-0, 13 КО) з Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО). Переможець цього протистояння має битися з Хрговичем, і Філіп має намір вивчити манеру ведення бою обох спортсменів.

Хргович (16-0, 13 КО) сподівається провести бій з Усиком чи Дюбуа до кінця 2023 року. Хорват об'єктивно вважає, що українець є фаворитом протистояння з британцем, однак у цьому поєдинку може статися що завгодно.

"Будемо відверті: на боці Усика досвід, швидкість і сила волі. Я ще не бачив бійця з таким характером. Але Дюбуа також матиме шанс на перемогу. Даніель є першокласним панчером, українцю треба уникати ударів суперника", — заявив Філіп Хргович.

Нагадаємо, в андеркарті бою Усик — Дюбуа поб'ється член команди Олександра. 

Тим часом Ф'юрі розповів, навіщо йому потрібен бій з Усиком.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз