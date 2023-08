Непереможений майбутній суперник Усика нокаутував чергового опонента

Маккін — Хргович. Фото: DAZN Boxing

У Лондоні свій черговий поєдинок провів топовий хорватський суперважковаговик Філіп Хргович. Суперником нокаутера став австралієць Демсі Маккін.

Бій пройшов у рамках андеркарту поєдинку Ентоні Джошуа та Роберта Хеленіуса, повідомив портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що Хргович є головним претендентом на чемпіонський титул за версією IBF. Наразі чемпіонський титул належить Олександру Усику. Промоутер українця вже заявляв, що проведуть бій із хорватом, якщо не домовляться з Тайсоном Ф'юрі.

З перших хвилин бою габаритніший Хргович зайняв центр рингу і намагався пристрілюватися до опонента. Перші гарні влучення глядачі побачили наприкінці другого раунду. На той момент суперник ще намагався огризатись на атаки хорвата.

Починаючи з третього раунду, Хргович став регулярно влучати по супернику справа, але він не вкладався в удари й не поспішав, щоб не просісти в плані витривалості.

Сьомий раунд ознаменувався хорошими діями Маккіна, який пресингував хорвата і взагалі провів найкращий відрізок у поєдинку.

На початку чемпіонських раундів була помітна втома Хрговича, але йому вдалося потрясти Маккіна, після чого в рингу почалося багато возні в клінчі.

У вирішальному 12-му раунді Хргович знову вразив опонента. Цього разу у хорвата пройшов правий хук. Маккін почав рятуватися в клінчі від добивання, але пропустив ще удар і повис на канатах. Рефері почав відраховувати нокдаун, але згодом помітив, що австралієць хоч і стоїть на ногах, але боксувати не готовий, і зупинив бій.

Підсумок поєдинку: перемога Хрговича технічним нокаутом у 12-му раунді.

Це ALL OVER in the final round



Filip Hrgovic out of nowhere #JoshuaHelenius pic.twitter.com/jOSBoAbmAY