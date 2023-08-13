Непереможений майбутній суперник Усика нокаутував чергового опонента
У Лондоні свій черговий поєдинок провів топовий хорватський суперважковаговик Філіп Хргович. Суперником нокаутера став австралієць Демсі Маккін.
Бій пройшов у рамках андеркарту поєдинку Ентоні Джошуа та Роберта Хеленіуса, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що Хргович є головним претендентом на чемпіонський титул за версією IBF. Наразі чемпіонський титул належить Олександру Усику. Промоутер українця вже заявляв, що проведуть бій із хорватом, якщо не домовляться з Тайсоном Ф'юрі.
Hrgovic HURTS McKean in the nith #JoshuaHelenius pic.twitter.com/Q5PiU9ftl5— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023
Огляд поєдинку
З перших хвилин бою габаритніший Хргович зайняв центр рингу і намагався пристрілюватися до опонента. Перші гарні влучення глядачі побачили наприкінці другого раунду. На той момент суперник ще намагався огризатись на атаки хорвата.
Починаючи з третього раунду, Хргович став регулярно влучати по супернику справа, але він не вкладався в удари й не поспішав, щоб не просісти в плані витривалості.
Сьомий раунд ознаменувався хорошими діями Маккіна, який пресингував хорвата і взагалі провів найкращий відрізок у поєдинку.
На початку чемпіонських раундів була помітна втома Хрговича, але йому вдалося потрясти Маккіна, після чого в рингу почалося багато возні в клінчі.
У вирішальному 12-му раунді Хргович знову вразив опонента. Цього разу у хорвата пройшов правий хук. Маккін почав рятуватися в клінчі від добивання, але пропустив ще удар і повис на канатах. Рефері почав відраховувати нокдаун, але згодом помітив, що австралієць хоч і стоїть на ногах, але боксувати не готовий, і зупинив бій.
Підсумок поєдинку: перемога Хрговича технічним нокаутом у 12-му раунді.
Це ALL OVER in the final round— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023
Filip Hrgovic out of nowhere #JoshuaHelenius pic.twitter.com/jOSBoAbmAY
Зазначимо, що для Хрговича це 16-та перемога та 13-та дострокова. Хорват ще не програвав.
Маккін зазнав своєї першої поразки в кар'єрі. Також у боксера 22 перемоги та 14 дострокових.
Нагадаємо, "Динамо" не хоче повертатися до України: що відомо.
Розлючений Хосеп Гвардіола накинувся на Холанда: дісталося навіть оператору.
"Шахтар" хоче підписати талант із чемпіонату Франції.
Лунін піде з "Реала": відомо, де продовжить кар'єру українець.
У британському клубі оцінили дебют українського форварда.
Харлан уперше розповіла, що заявила росіянці Смирновій після відмови від рукостискання.