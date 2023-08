Непобежденный будущий соперник Усика нокаутировал очередного оппонента

Маккин — Хргович. Фото: DAZN Boxing

В Лондоне свой очередной поединок провел топовый хорватский супертяжеловес Филип Хргович. Соперником нокаутера стал австралиец Демси Маккин.

Бой прошел в рамках андеркарта поединка Энтони Джошуа и Роберта Хелениуса, сообщил портал Новини.LIVE.

Отметим, что Хргович является главным претендентом на чемпионский титул по версии IBF. Сейчас чемпионский титул принадлежит Александру Усику. Промоутер украинца уже заявлял, что проведут бой с хорватом, если не договорятся с Тайсоном Фьюри.

С первых минут боя более габаритный Хргович занял центр ринга и пытался пристреливаться к оппоненту. Первые хорошие попадания зрители увидели в концовке второго раунда. На тот момент соперник еще пытался огрызаться на атаки хорвата.

Начиная с третьего раунда, Хргович стал регулярного попадать по сопернику справа, но он не вкладывался в удары и не спешил, чтобы не просесть в плане выносливости.

Седьмой раунд ознаменовался хорошими действиями Маккина, который прессинговал хорвата и вообще провел лучший отрезок в поединке.

В начале чемпионских раундов была заметна усталость Хрговича, но ему удалось потрясти Маккина, после чего в ринге началось много возни в клинче.

В решающем 12-м раунде Хргович снова потряс оппонента. На этот раз у хорвата прошел правый хук. Маккин принялся спасаться в клинче от добивания, но пропустил еще удар и повис на канатах. Рефери начал отсчитывать нокдаун, но затем заметил, что австралиец хоть и стоит на ногах, а боксировать не готов, и остановил бой.

Итог поединка: победа Хрговича техническим нокаутом в 12-м раунде.

