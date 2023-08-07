В андеркарті бою Усик — Дюбуа поб'ється член команди Олександра

Даніель Лапін та Усик. Фото: соцмережі

Андеркарт боксерського шоу, у головній події якого чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO у надважкій вазі Олександр Усик поб'ється з володарем тимчасового поясу WBA британцем Даніелем Дюбуа, поповнив ще один українець. Це напівважковаговик Даніель Лапін.

Суперником українця стане німець Аро Шварц, повідомляє K2 Promotions.

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Постер бою Лапін - Шварц

Це буде титульний поєдинок

Лапін і Шварц поб'ються за чемпіонський титул IBO Continental у напівважкій вазі.

Зазначимо, що 26-річний Даніель Лапін є членом команди Усика. Також у ній його старший брат Сергій Лапін.

Даніель розпочав кар'єру у 2020 році та з того часу провів сім боїв, всі виграв, але лише один достроково. Усі суперники Лапіна були джорніменами. Крайній поєдинок боксер провів у квітні поточного року, перемігши технічним нокаутом Еммануеля Феузеу.

Шварцу 29 років і за свою кар'єру він виграв 20 боїв, 13 достроково, шість разів програв та один звів унічию.

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