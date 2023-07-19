На шоу Усик — Дюбуа дебютує син легенди боксу: Олександр наслідував його батька
Боксерське шоу, заплановане на 26 серпня у польському Вроцлаві, продовжує обростати поєдинками андеркарту. У головній події об'єднаний чемпіон, українець Олександр Усик битиметься з претендентом Даніелем Дюбуа.
В андеркарті поб'ється син легендарного "Принца" Насіма Хамеда.
Зазначимо, що раніше Усик розповів, що під час своєї аматорської кар'єри наслідував Насіма Хамеда, попри всю небезпеку такого стилю.
Прізвище Хамед зробить кард голоснішим
За словами Насіма, його 23-річний син Адам Хамед поб'ється у Польщі на шоу Усик — Дюбуа. Для молодшого "Принца" це буде дебютний бій. Суперник британця наразі невідомий.
"Принц" розповів, що не братиме участі в кар'єрі свого сина, оскільки хоче, щоб він сам всього досяг.
"Діти повинні міцно стояти на своїх двох. Так, я їхній батько, але щодо того, щоб з'являтися при їх виході на ринг і затьмарювати їх своєю популярністю — цього я робити не буду", — сказав "Принц".
В андеркарті поєдинку Усик — Дюбуа також виступатимуть українці Денис Беринчик, Федір Черкашин та Василь Чеботар.
Насім Хамед був чемпіоном світу у напівлегкій вазі у другій половині 90-х. За свою кар'єру британець виграв 36 поєдинків і зазнав лише однієї поразки — у квітні 2001 року він поступився легендарному Марку Антоніо Баррері.
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