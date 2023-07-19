На шоу Усик — Дюбуа дебютує син легенди боксу: Олександр наслідував його батька

Адам та Насім Хамеди. Фото: The Sun

Боксерське шоу, заплановане на 26 серпня у польському Вроцлаві, продовжує обростати поєдинками андеркарту. У головній події об'єднаний чемпіон, українець Олександр Усик битиметься з претендентом Даніелем Дюбуа.

В андеркарті поб'ється син легендарного "Принца" Насіма Хамеда.

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Зазначимо, що раніше Усик розповів, що під час своєї аматорської кар'єри наслідував Насіма Хамеда, попри всю небезпеку такого стилю.

Прізвище Хамед зробить кард голоснішим

За словами Насіма, його 23-річний син Адам Хамед поб'ється у Польщі на шоу Усик — Дюбуа. Для молодшого "Принца" це буде дебютний бій. Суперник британця наразі невідомий.

"Принц" розповів, що не братиме участі в кар'єрі свого сина, оскільки хоче, щоб він сам всього досяг.

"Діти повинні міцно стояти на своїх двох. Так, я їхній батько, але щодо того, щоб з'являтися при їх виході на ринг і затьмарювати їх своєю популярністю — цього я робити не буду", — сказав "Принц".

В андеркарті поєдинку Усик — Дюбуа також виступатимуть українці Денис Беринчик, Федір Черкашин та Василь Чеботар.

Насім Хамед був чемпіоном світу у напівлегкій вазі у другій половині 90-х. За свою кар'єру британець виграв 36 поєдинків і зазнав лише однієї поразки — у квітні 2001 року він поступився легендарному Марку Антоніо Баррері.

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