Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow На шоу Усик — Дюбуа дебютирует сын легенды бокса: Александр подражал его отцу arrow

На шоу Усик — Дюбуа дебютирует сын легенды бокса: Александр подражал его отцу

19 июля 2023 09:46
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
На шоу Усик — Дюбуа дебютирует сын легенды бокса: Александр подражал его отцу
Адам и Насим Хамеды. Фото: The Sun
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Боксерское шоу, запланированное на 26 августа в польском Вроцлаве, продолжает обрастать поединками андеркарта. В главном событии объединенный чемпион, украинец Александр Усик сразится с претендентом Даниэлем Дюбуа.

В андеркарте подерется сын легендарного "Принца" Насима Хамеда.

Читайте также:

Отметим, что ранее Усик рассказал, что во время своей любительской карьеры подражал Насиму Хамеду, несмотря на всю опасность такого стиля.

Фамилия Хамед сделает кард громче

По словам Насима, его 23-летний сын Адам Хамед подерется в Польше на шоу Усик — Дюбуа. Для младшего "Принца" это будет дебютный бой. Соперник британца пока неизвестен.

"Принц" рассказал, что не будет никак участвовать в карьере своего сына, поскольку хочет, чтобы он сам всего добился.

"Дети должны крепко стоять на своих двоих. Да, я их отец, но что касается того, чтобы появляться при их выходе на ринг и затмевать их своей популярностью — этого я делать не буду", — сказал "Принц".

В андеркарте поединка Усик — Дюбуа также выступят украинцы Денис Беринчик, Федор Черкашин и Василий Чеботарь.

Насим Хамед был чемпионом мира в полулегком весе во второй половине 90-х. За свою карьеру британец выиграл 36 поединков и потерпел лишь одно поражение — в апреле 2001 года он уступил легендарному Марко Антонио Баррере.

Напомним, Руслан Малиновский не останется в "Марселе": готовится громкий трансфер. 

Хавбек Михаил Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру.

Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги. 

Будущие Месси и Роналду: ТОП-5 лучших молодых игроков мира.  

Трубин разочаровал "Интер": трансфер под угрозой срыва.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

"Под шумок войны" депутаты пытались декриминализировать сотни коррупционных дел

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с фото

15:10 "Сколько можно воровать?": Ольга Сумская эмоционально "прошлась" по украинской власти

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз