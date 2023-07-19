На шоу Усик — Дюбуа дебютирует сын легенды бокса: Александр подражал его отцу

Адам и Насим Хамеды. Фото: The Sun

Боксерское шоу, запланированное на 26 августа в польском Вроцлаве, продолжает обрастать поединками андеркарта. В главном событии объединенный чемпион, украинец Александр Усик сразится с претендентом Даниэлем Дюбуа.

В андеркарте подерется сын легендарного "Принца" Насима Хамеда.

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Отметим, что ранее Усик рассказал, что во время своей любительской карьеры подражал Насиму Хамеду, несмотря на всю опасность такого стиля.

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По словам Насима, его 23-летний сын Адам Хамед подерется в Польше на шоу Усик — Дюбуа. Для младшего "Принца" это будет дебютный бой. Соперник британца пока неизвестен.

"Принц" рассказал, что не будет никак участвовать в карьере своего сына, поскольку хочет, чтобы он сам всего добился.

"Дети должны крепко стоять на своих двоих. Да, я их отец, но что касается того, чтобы появляться при их выходе на ринг и затмевать их своей популярностью — этого я делать не буду", — сказал "Принц".

В андеркарте поединка Усик — Дюбуа также выступят украинцы Денис Беринчик, Федор Черкашин и Василий Чеботарь.

Насим Хамед был чемпионом мира в полулегком весе во второй половине 90-х. За свою карьеру британец выиграл 36 поединков и потерпел лишь одно поражение — в апреле 2001 года он уступил легендарному Марко Антонио Баррере.

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