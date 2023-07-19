На шоу Усик — Дюбуа дебютирует сын легенды бокса: Александр подражал его отцу
Боксерское шоу, запланированное на 26 августа в польском Вроцлаве, продолжает обрастать поединками андеркарта. В главном событии объединенный чемпион, украинец Александр Усик сразится с претендентом Даниэлем Дюбуа.
В андеркарте подерется сын легендарного "Принца" Насима Хамеда.
Отметим, что ранее Усик рассказал, что во время своей любительской карьеры подражал Насиму Хамеду, несмотря на всю опасность такого стиля.
Фамилия Хамед сделает кард громче
По словам Насима, его 23-летний сын Адам Хамед подерется в Польше на шоу Усик — Дюбуа. Для младшего "Принца" это будет дебютный бой. Соперник британца пока неизвестен.
"Принц" рассказал, что не будет никак участвовать в карьере своего сына, поскольку хочет, чтобы он сам всего добился.
"Дети должны крепко стоять на своих двоих. Да, я их отец, но что касается того, чтобы появляться при их выходе на ринг и затмевать их своей популярностью — этого я делать не буду", — сказал "Принц".
В андеркарте поединка Усик — Дюбуа также выступят украинцы Денис Беринчик, Федор Черкашин и Василий Чеботарь.
Насим Хамед был чемпионом мира в полулегком весе во второй половине 90-х. За свою карьеру британец выиграл 36 поединков и потерпел лишь одно поражение — в апреле 2001 года он уступил легендарному Марко Антонио Баррере.
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