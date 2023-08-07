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В андеркарте боя Усик — Дюбуа подерется член команды Александра

7 августа 2023 18:00
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Агабекян Карен
редактор
В андеркарте боя Усик — Дюбуа подерется член команды Александра
Даниэль Лапин и Усик. Фото: соцсети
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Андеркарт боксерского шоу, в главном событии которого чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик подерется с обладателем временного пояса WBA британцем Даниэлем Дюбуа, пополнил еще один украинец. Это полутяжеловес Даниэль Лапин.

Соперником украинца станет немец Аро Шварц, сообщает K2 Promotions.

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Большое боксерское шоу состоится 26 августа на футбольном стадионе в польском Вроцлаве.

Постер боя Лапин — Шварц

Это будет титульный поединок

Лапин и Шварц подерутся за чемпионский титул IBO Continental в полутяжелом весе.

Отметим, что 26-летний Даниэль Лапин является членом команды Усика. Также в ней его старший брат Сергей Лапин.

Даниэль начал карьеру в 2020 году и с тех пор провел семь боев, все выиграл, но только один досрочно. Все соперники Лапина были джорнименами. Крайний поединок боксер провел в апреле текущего года, победив техническим нокаутом в Эммануэля Феузеу.

Шварцу 29 лет и за свою карьеру он выиграл 20 боев, 13 досрочно, шесть раз проиграл и один свел вничью.

В рамках шоу Усик — Дюбуа украинский легковес Денис Беринчик проведет бой против опытного Энтони Йигита.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

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