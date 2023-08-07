В андеркарте боя Усик — Дюбуа подерется член команды Александра
Андеркарт боксерского шоу, в главном событии которого чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик подерется с обладателем временного пояса WBA британцем Даниэлем Дюбуа, пополнил еще один украинец. Это полутяжеловес Даниэль Лапин.
Соперником украинца станет немец Аро Шварц, сообщает K2 Promotions.
Большое боксерское шоу состоится 26 августа на футбольном стадионе в польском Вроцлаве.
Это будет титульный поединок
Лапин и Шварц подерутся за чемпионский титул IBO Continental в полутяжелом весе.
Отметим, что 26-летний Даниэль Лапин является членом команды Усика. Также в ней его старший брат Сергей Лапин.
Даниэль начал карьеру в 2020 году и с тех пор провел семь боев, все выиграл, но только один досрочно. Все соперники Лапина были джорнименами. Крайний поединок боксер провел в апреле текущего года, победив техническим нокаутом в Эммануэля Феузеу.
Шварцу 29 лет и за свою карьеру он выиграл 20 боев, 13 досрочно, шесть раз проиграл и один свел вничью.
В рамках шоу Усик — Дюбуа украинский легковес Денис Беринчик проведет бой против опытного Энтони Йигита.
Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".
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