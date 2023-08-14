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Хргович сделает заявление во время боя Усика с Дюбуа

14 августа 2023 14:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хргович сделает заявление во время боя Усика с Дюбуа
Филип Хргович празднует победу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Боксер Александр Усик еще не успел выйти на ринг с Даниэлем Дюбуа, как получил вызов от другого спортсмена. Хорват Филип Хргович собирается посетить ближайший бок украинского чемпиона.

Хргович намерен сделать выводы о тактике и стратегии победителя боя Усик — Дюбуа, сообщает Probox.tv

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Филип Хргович стал обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии IBF в супертяжелом весе. Он победил австралийца Демси Маккина поздним нокаутом и завоевал право выйти на ринг с Александром Усиком. 

Филип Хргович
Хргович атакует Маккина. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Заявление Хрговича 

Хорват рассказал, что собирается отправиться в Польшу на бой Александра Усика (20-0, 13 КО) с Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО). Победитель этого противостояния должен будет сразиться с Хрговичем, и Филип намерен изучить манеру ведения боя обоих спортсменов. 

Хргович (16-0, 13 КО) надеется провести бой с Усиком или Дюбуа до конца 2023 года. Хорват объективно считает, что украинец является фаворитом противостояния с британцем, однако в этом поединке может произойти все что угодно. 

"Будем откровенны: на стороне Усика опыт, скорость и сила воли. Я еще не видел бойца с таким характером. Но у Дюбуа тоже будет шанс на победу. Даниэль является первоклассным панчером, украинцу надо избегать ударов соперника", — заявил Филип Хргович. 

Напомним, в андеркарте боя Усик — Дюбуа подерется член команды Александра. 

Тем временем Фьюри рассказал, зачем ему нужен бой с Усиком. 

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