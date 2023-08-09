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Фьюри рассказал, зачем ему нужен бой с Усиком

9 августа 2023 17:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри рассказал, зачем ему нужен бой с Усиком
Тайсон Фьюри на ринге. Фото: instagram.com/tysonfury/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением о будущем бое с Александром Усиком. "Цыганский король" все еще рассчитывает выйти на один ринг с украинцем. 

Фьюри рассказал, почему бой с Усиком не состоялся в 2023 году, сообщает Sky Sports

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Весной этого года Тайсон Фьюри и Александр Усик должны были встретиться в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Противостояние так и не состоялась, причем каждая из сторон обвиняет в его срыве соперника. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри на отдыхе. Фото: instagram.com/tysonfury/

Что сказал Фьюри? 

Британский тяжеловес уверен, что речь идет только о переносе боя, но не об окончательной отмене этого поединка. Тайсон Фьюри по-прежнему хочет выйти на ринг с Усиком и продемонстрировать, что именно британец достоин считаться сильнейшим боксером в мире. 

"На самом деле мне не известно, почему Усик в итоге отказался от того боя. Но уверен, что были причины, которые устроили и самого Александра, и его окружение. 

Но это запятая, а не точка в нашей истории. Бой все еще возможен. Если будет возможность, то мы организуем этот поединок. И для меня это будет легкая победа", — рассказал Тайсон Фьюри. 

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