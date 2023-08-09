Фьюри рассказал, зачем ему нужен бой с Усиком
Известный британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением о будущем бое с Александром Усиком. "Цыганский король" все еще рассчитывает выйти на один ринг с украинцем.
Фьюри рассказал, почему бой с Усиком не состоялся в 2023 году, сообщает Sky Sports.
Весной этого года Тайсон Фьюри и Александр Усик должны были встретиться в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Противостояние так и не состоялась, причем каждая из сторон обвиняет в его срыве соперника.
Что сказал Фьюри?
Британский тяжеловес уверен, что речь идет только о переносе боя, но не об окончательной отмене этого поединка. Тайсон Фьюри по-прежнему хочет выйти на ринг с Усиком и продемонстрировать, что именно британец достоин считаться сильнейшим боксером в мире.
"На самом деле мне не известно, почему Усик в итоге отказался от того боя. Но уверен, что были причины, которые устроили и самого Александра, и его окружение.
Но это запятая, а не точка в нашей истории. Бой все еще возможен. Если будет возможность, то мы организуем этот поединок. И для меня это будет легкая победа", — рассказал Тайсон Фьюри.
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