Ф'юрі розповів, навіщо йому потрібен бій з Усиком

Тайсон Ф'юрі на рингу. Фото: instagram.com/tysonfury/

Відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі поділився думкою про майбутній бій з Олександром Усиком. "Циганський король" все ще розраховує вийти на один ринг з українцем.

Ф'юрі розповів, чому бій з Усиком не відбувся у 2023 році, повідомляє Sky Sports.

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Навесні цього року Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик мали зустрітися в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Протистояння так і не відбулося, причому кожна зі сторін звинувачує у його зриві суперника.

Тайсон Ф'юрі на відпочинку. Фото: instagram.com/tysonfury/

Що сказав Ф'юрі?

Британський важкоатлет впевнений, що йдеться лише про перенесення бою, але не про остаточне скасування цього поєдинку. Тайсон Ф'юрі, як і раніше, хоче вийти на ринг з Усиком і продемонструвати, що саме британець гідний вважатися найсильнішим боксером у світі.

"Насправді мені не відомо, чому Усик зрештою відмовився від того бою. Але впевнений, що були причини, які влаштували та самого Олександра, і його оточення.

Але це кома, а не крапка в нашій історії. Бій все ще можливий. Якщо буде можливість, ми організуємо цей поєдинок. І для мене це буде легка перемога", — розповів Тайсон Ф'юрі.

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