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Шоу Усик — Дюбуа: Украинско-польский топовый проспект получил соперника

15 августа 2023 16:05
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Агабекян Карен
редактор
Шоу Усик — Дюбуа: Украинско-польский топовый проспект получил соперника
Постер поединка Черкашина. Фото: K2 Promotions
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

26 августа в польском Вроцлаве состоится большое боксерское шоу. В главном событии чемпион мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик сразится с претендентом Даниэлем Дюбуа.

Для андеркарта турнира промоутерская компания K2 Promotions подобрала известных украинских боксеров.

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Например, в главном событии андеркарта олимпийский призер и участник "Танцев со звездами" Денис Беринчик сразится со шведом Энтони Игитом. Также на шоу выступит член команды Усика Даниэль Лапин.

Черкашин порадует поляков

Польскую публику должен порадовать выступающий под ее флагом украинец Федор Черкашин.

Харьковчанин выступает в престижном среднем весе и через несколько лет может претендовать на чемпионский титул. Сейчас у 27-летнего Федора 22 победы в карьере, из них 14 досрочных, и нет ни одного поражения.

В Польше Черкашин проведет бой против непобежденного француза Анауэля Нгамисенге. У него в карьере 12 побед, из них восемь досрочных.

В апреле харьковчанин выиграл у Эллиаса Эспадаса. Тот поединок прошел в андеркарте супербоя между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией.

Отметим, что к новому поединку Черкашин готовится в Польше вместе с командой Усика.

Напомним, Усик жестко раскритиковал Фьюри перед важным боем.

Хргович сделает заявление во время боя Усика с Дюбуа.

На шоу Усик — Дюбуа дебютирует сын легенды бокса: Александр подражал его отцу.

В команде Усика угрожают нокаутировать Дюбуа.

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