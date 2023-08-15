Шоу Усик — Дюбуа: Українсько-польський топовий проспект отримав суперника

Постер двобою Черкашина. Фото: K2 Promotions

26 серпня у польському Вроцлаві відбудеться велике боксерське шоу. У головній події чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик битиметься з претендентом Даніелем Дюбуа.

Для андеркарту турніру промоутерська компанія K2 Promotions підібрала відомих українських боксерів.

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Наприклад, у головній події андеркарта олімпійський призер та учасник "Танців із зірками" Денис Беринчик битиметься зі шведом Ентоні Ігітом. Також на шоу виступить член команди Усика Даніель Лапін.

Черкашин порадує поляків

Польську публіку має порадувати українець Федір Черкашин, який виступає під їх прапором.

Харків'янин виступає у престижній середній вазі й за кілька років може претендувати на чемпіонський титул. Нині 27-річний Федір має 22 перемоги в кар'єрі, з них 14 дострокових, і немає жодної поразки.

У Польщі Черкашин проведе бій проти непереможеного француза Анауеля Нгамісенге. Той має в кар'єрі 12 перемог, з них вісім дострокових.

У квітні харків'янин виграв у Елліаса Еспадаса. Той поєдинок пройшов в андеркарті супербою між Джервонтою Девісом та Раяном Гарсією.

Зазначимо, що до нового поєдинку Черкашин готується у Польщі разом із командою Усика.

Нагадаємо, Усик жорстко розкритикував Ф'юрі перед важливим боєм.

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