Дюбуа побьет Усика: заявление промоутера
26 августа во Вроцлаве чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик сразится с претендентом Даниэлем Дюбуа. В связи с приближающимся ивентом в команде британца надеются на досрочную победу.
Об этом в комментарии YouTube-каналу Boxing News заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен.
Отметим, что не текущий момент у Усика в карьере 20 побед и 13 досрочных при отсутствии поражений. Дюбуа выиграл 19 боев, 18 нокаутами и имеет поражение от Джо Джойса.
Дюбуа победит нокаутом
По словам Уоррена, Дюбуа планирует навязать Усику свой темп и ведение боя. Даниэль планирует использовать свои преимущества в росте, размахе рук и массе. Эта антропометрия должна помочь ему прессинговать украинца, а затем нокаутировать.
"Дюбуа будет драться в своем ритме и начнет выпускать свои бомбы. Дюбуа — очень мощный панчер, способный показать свой темперамент. Поэтому я верю, что он будет чемпионом", — сказал Уоррен.
Промоутер отметил, что Даниэлю нельзя позволять Усику работать первым номером, давить на себе и выпускать больше джебов.
"Дюбуа, когда убедится, что будет контролировать Усика, тогда все закончится. Как только прозвучит стартовый гонг, он навяжет свою волю в этом бою", — отметил Уоррен.
Напомним, Усик жестко раскритиковал Фьюри перед важным боем.
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