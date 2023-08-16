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Дюбуа побьет Усика: заявление промоутера

16 августа 2023 12:30
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Агабекян Карен
редактор
Дюбуа побьет Усика: заявление промоутера
Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
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Агабекян Карен
редактор

26 августа во Вроцлаве чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик сразится с претендентом Даниэлем Дюбуа. В связи с приближающимся ивентом в команде британца надеются на досрочную победу.

Об этом в комментарии YouTube-каналу Boxing News заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен.

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Отметим, что не текущий момент у Усика в карьере 20 побед и 13 досрочных при отсутствии поражений. Дюбуа выиграл 19 боев, 18 нокаутами и имеет поражение от Джо Джойса.

Дюбуа победит нокаутом

По словам Уоррена, Дюбуа планирует навязать Усику свой темп и ведение боя. Даниэль планирует использовать свои преимущества в росте, размахе рук и массе. Эта антропометрия должна помочь ему прессинговать украинца, а затем нокаутировать.

"Дюбуа будет драться в своем ритме и начнет выпускать свои бомбы. Дюбуа — очень мощный панчер, способный показать свой темперамент. Поэтому я верю, что он будет чемпионом", — сказал Уоррен.

Промоутер отметил, что Даниэлю нельзя позволять Усику работать первым номером, давить на себе и выпускать больше джебов.

"Дюбуа, когда убедится, что будет контролировать Усика, тогда все закончится. Как только прозвучит стартовый гонг, он навяжет свою волю в этом бою", — отметил Уоррен.

Напомним, Усик жестко раскритиковал Фьюри перед важным боем.

Хргович сделает заявление во время боя Усика с Дюбуа.

На шоу Усик — Дюбуа дебютирует сын легенды бокса: Александр подражал его отцу.

В команде Усика угрожают нокаутировать Дюбуа.

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