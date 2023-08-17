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Соперник, которого "вырубил" Усик, говорит, что украинец слабо бьет

17 августа 2023 18:30
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Агабекян Карен
редактор
Соперник, которого "вырубил" Усик, говорит, что украинец слабо бьет
Усик нокаутировал Белью. Фото: sportingnews.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

10 ноября 2018 года тогда еще абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик оформил один из самых красивых своих нокаутов в карьере. Жертвой стал бывший чемпион мира британец Тони Белью.

Интересно, что спустя почти пять лет Тони принялся критиковать ударную мощь Усика. Слова бывшего боксера приводит портал talkSPORT.

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В поединке Белью и Усика украинец в восьмом раунде нарастил обороты и принялся избивать британца. Загнав Тони к канатам Александр точным ударом в челюсть отправил его на настил.

Усик не хочет нокаутировать людей одним ударом

Белью, который остался в хороших отношения с Усиком и постоянно хвалит навыки украинца, раскритиковал силу удара Александра.

По его словам, Усик — блестящий боксер, который не владеет сильным одиночным панчем.

"Усик — беспощадный и блестящий боец, но хотите, верьте, хотите, нет, он не самый сильный нокаутер. Он нокаутировал меня, потому что я был измотан, когда дело дошло до восьмого раунда. Усик просто добавил газу и избавился от меня", — сказал Белью.

Усик сам признает, что не вкладывается в удары, чтобы не потерять в выносливости. Александр считает, что если будет пытаться нокаутировать соперника, то его высокого темпа не хватит на весь бой.

Напомним, Усик жестко раскритиковал Фьюри перед важным боем.

Хргович сделает заявление во время боя Усика с Дюбуа.

На шоу Усик — Дюбуа дебютирует сын легенды бокса: Александр подражал его отцу.

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