Соперник, которого "вырубил" Усик, говорит, что украинец слабо бьет

Усик нокаутировал Белью. Фото: sportingnews.com

10 ноября 2018 года тогда еще абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик оформил один из самых красивых своих нокаутов в карьере. Жертвой стал бывший чемпион мира британец Тони Белью.

Интересно, что спустя почти пять лет Тони принялся критиковать ударную мощь Усика. Слова бывшего боксера приводит портал talkSPORT.

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В поединке Белью и Усика украинец в восьмом раунде нарастил обороты и принялся избивать британца. Загнав Тони к канатам Александр точным ударом в челюсть отправил его на настил.

Усик не хочет нокаутировать людей одним ударом

Белью, который остался в хороших отношения с Усиком и постоянно хвалит навыки украинца, раскритиковал силу удара Александра.

По его словам, Усик — блестящий боксер, который не владеет сильным одиночным панчем.

"Усик — беспощадный и блестящий боец, но хотите, верьте, хотите, нет, он не самый сильный нокаутер. Он нокаутировал меня, потому что я был измотан, когда дело дошло до восьмого раунда. Усик просто добавил газу и избавился от меня", — сказал Белью.

Усик сам признает, что не вкладывается в удары, чтобы не потерять в выносливости. Александр считает, что если будет пытаться нокаутировать соперника, то его высокого темпа не хватит на весь бой.

Напомним, Усик жестко раскритиковал Фьюри перед важным боем.

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