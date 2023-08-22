Дюбуа розповів, як переможе Усика у чемпіонському бою

Даніель Дюбуа під час тренування. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Британський спортсмен Даніель Дюбуа розраховує досягти успіху в бою проти Олександра Усика. Боксер розповів про свою стратегію на цей поєдинок.

Дюбуа налаштований провести найкращий бій у своїй кар'єрі, повідомляє Boxing247.

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Даніель Дюбуа став обов'язковим суперником для Олександра Усика за титул чемпіона світу з боксу у важкій вазі за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA). Поєдинок відбудеться вже найближчими вихідними.

Стратегія Дюбуа на бій

Експерти вважають Усика фаворитом цього протистояння. Дюбуа зізнався, що розуміє, як мало має шансів на перемогу в бою. 25-річний британець практично не сподівається перемогти титулованого суперника за рішенням суддів. Дюбуа має намір діяти інакше.

Усик та Дюбуа на битві поглядів. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

"Це буде шанс всього мого життя. Я повинен досягти успіху заради своєї кар'єри й всього, через що я вже пройшов. Усик — сильний суперник, але він боксує в аматорському стилі. Так, він активно працює ногами й має вольовий характер, але в мене є свій план на поєдинок.

Необхідно вийти на ринг та знести суперника. Я завдаватиму величезної кількості ударів: по корпусу, по голові. Я маю пробити захист Олександра, налякати його", — заявив Даніель Дюбуа.

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