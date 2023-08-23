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Усик та Шевченко об'єдналися заради України: деталі проєкту

23 серпня 2023 12:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик та Шевченко об'єдналися заради України: деталі проєкту
Андрій Шевченко під час матчу Game4Ukraine. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У столиці Польщі у Варшаві відбудеться благодійний вечір за участю зірок українського спорту. Олександр Усику та Андрій Шевченко знову об'єднали зусилля заради рідної країни.

Зірки України проведуть спеціальний благодійний аукціон, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на United24.

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Вусик та Шевченко
Усик та Шевченко перед благодійним вечором. Фото: instagram.com/u24.gov.ua

Подія за участю Усика та Шевченка

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко допоможе Олександру Усику провести благодійний вечір у Варшаві. У рамках цього заходу відбудеться аукціон, на якому буде представлено багато цікавих лотів. Серед них будуть призи від благодійної платформи United24.

Усі отримані кошти будуть спрямовані на відновлення України. Організатори заходу обіцяють, що глядачам та учасникам цього вечора не буде нудно. Після благодійного вечора Усик повернеться до підготовки до боксерського поєдинку.

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