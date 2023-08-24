Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Усик здивував Дюбуа під час відкритого тренування: що зробив українець arrow

Усик здивував Дюбуа під час відкритого тренування: що зробив українець

24 серпня 2023 17:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик здивував Дюбуа під час відкритого тренування: що зробив українець
Олександр Усик під час відкритого тренування. Фото: instagram.com/usykaa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Боксери Олександр Усик та Даніель Дюбуа продовжують підготовку до бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBA. Обидва спортсмени провели відкрите тренування і востаннє перед поєдинком відповіли на запитання журналістів.

Усик був у гарному настрої та зумів здивувати суперника, повідомляє Top Rank Boxing.

Читайте також:

Олександр Усик (20-0, 13 КО) готувався до чемпіонського бою в Польщі, а Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) вибрав місцем свого тренувального табору Іспанію. Напередодні протистояння боксери поспілкувалися із глядачами. Було помітно, що українець перебував у чудовому настрої, тоді як британець поводився сковано.

Що зробив Усик?

Український боксер виступив на імпровізованій арені перед великою кількістю глядачів, які зібралися просто неба. Олександр Усик енергійно танцював і буквально "заряджав" уболівальників гарним настроєм. Спортсмен подякував українцям за підтримку, нагадав про подвиг, який щодня здійснюють військовослужбовці та привітав співвітчизників зі святами.

На відміну від Усика, його суперник говорив лише про майбутній поєдинок. Даніель Дюбуа задоволений тим, що під час підготовки до поєдинку йому вдалося уникнути травми.

Британець запевнив, що перебуває у кращій формі, ніж будь-коли у житті. Він має план на бій з Усиком, якого Даніель так і не зміг "перемогти" на битві поглядів.

Нагадаємо, Лунін піде з "Реалу": Анчелотті зробив вибір. 

"Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом". 

Мбаппе здивував "ПСЖ" несподіваним рішенням: де хоче грати форвард. 

Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер. 

Салах піде з "Ліверпуля": це буде рекордний трансфер. 

"Манчестер Сіті" заплатить величезні гроші за гравця: Гвардіола наполягає на трансфері. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

День незалежності України — яка ціна свободи

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз