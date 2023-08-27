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Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком

27 августа 2023 03:23
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком
Похоже, британец не умеет проигрывать. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

После боя Усик-Дюбуа , нокаутом выигравшего украинец, возник скандал между стороной британца и судьями. Сам Даниэль считает, что думал, что не попадал ниже пояса.

Комментарий Дюбуа после боя в материале Новини.LIVE.

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"Я не думал, что это был удар ниже пояса, я думал, что попал в цель и меня оставили без победы", — сказал соперник Усик.

Подвергли сомнению решения арбитров и представители Дюбуа, считая, что там было ошибочное решение.

 

Мощь соперника не почувствовал

А вот украинец заявил, что готов хоть завтра выйти на бой с Фьюри и что трудностей в бою с Дюбуа не увидел.

"Его мощь я не почувствовал, только на своих яйцах", — заявил Усик.

усик
Усик после удачной атаки. Фото: скрин

Но при этом Усик выглядел на голову сильнее всего поединка, а в 8 раунде также отправил соперника в нокдаун.

Напомним, Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии.

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