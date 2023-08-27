Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком

Похоже, британец не умеет проигрывать. Фото: Reuters

После боя Усик-Дюбуа , нокаутом выигравшего украинец, возник скандал между стороной британца и судьями. Сам Даниэль считает, что думал, что не попадал ниже пояса.

Комментарий Дюбуа после боя в материале Новини.LIVE.

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"Я не думал, что это был удар ниже пояса, я думал, что попал в цель и меня оставили без победы", — сказал соперник Усик.

Подвергли сомнению решения арбитров и представители Дюбуа, считая, что там было ошибочное решение.

Все, что навал, классифицируется как низко в коробке! Это не мое мнение, что о FACT! That's the rules! Ваши шорты должны покрыть вашу инвалидную колу, если они в шпильке могут быть hit! Это изображение, которое содержит thousand words! Spew it once and you'll Spew it again is also another fact! pic.twitter.com/JDdfJxdGrE — Tony Bellew (@TonyBellew) August 26, 2023

Мощь соперника не почувствовал

А вот украинец заявил, что готов хоть завтра выйти на бой с Фьюри и что трудностей в бою с Дюбуа не увидел.

"Его мощь я не почувствовал, только на своих яйцах", — заявил Усик.

Усик после удачной атаки. Фото: скрин

Но при этом Усик выглядел на голову сильнее всего поединка, а в 8 раунде также отправил соперника в нокдаун.

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