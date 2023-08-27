Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Усик падав, двічі збив з ніг з Дюбуа й оформив перемогу нокаутом arrow

Усик падав, двічі збив з ніг з Дюбуа й оформив перемогу нокаутом

27 серпня 2023 01:43
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик падав, двічі збив з ніг з Дюбуа й оформив перемогу нокаутом
Усик після пропущеного удару. Фото: Boxing on TNT Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У польському Вроцлаві пройшов поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Для українця це був другий захист титулу.

Українець оформив дострокову перемогу у дев'ятому раунді, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що для Усіка це 21-а перемога та 14-а дострокова. Дюбуа зазнав своєї другої поразки в кар'єрі. Також у британця 19 виграних боїв, 18 нокаутів.

 

 

Огляд поєдинку

Усик не почав віддавати перші раунди супернику, як було з Джошуа й чого очікували експерти. Українець активно пішов уперед та працював першим номером на середній дистанції. Дюбуа у відповідь вирішив працювати більше на контратаках, і йому це непогано вдавалося.

До четвертого раунду стало помітно, що українець часто ризиковано йшов в атаку і мав успіх в цьому, адже суперник не встигав за ним. Якби британець був швидшим, то міг би діставати українця ударами.

У п'ятому раунді Усик впав після чергового удару "нижче" пояса — третього та другого побаченого рефері. Цього разу британець дуже сильно приклався по Олександру. Однак повтор показав удар у резинку.

null
Вусик пропустив нижче пояса. Фото: скріншот

Після відновлення бою Дюбуа накинувся на Олександра й почав знову шукати його пах. Усик до кінця раунду відновився і сам вже змусив опонента відступати.

У шостому раунді все повернулося у свій темп, який всі спостерігали до падіння. Але цікавішою виявилася сьома трихвилинка, де Дюбуа знову намагався порушувати правила, а потім його двічі потрясли. Без ударів у пах Даніель виявився не дуже страшним.

Перед восьмим раундом від Дюбуа вимагали завантажувати ударами корпус українця, щоб його сповільнити. І варто було Усику сповільнитись, як у Даніеля почали проходити ці удари. Наприкінці раунду Даніель багато пропустив під час затяжної атаки й опустився на коліно — нокдаун.

У дев'ятому раунді після затяжної атаки Дюбуа знову взяв коліно і цього разу рефері розпочав відлік, а потім зупинив поєдинок.

Підсумок: перемога Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Нагадаємо, Мудрик та Лукаку покинуть "Челсі": на гравців чекають в Італії.

Луческу можуть звільнити з "Динамо" через гучний скандал.

Лунін піде з "Реала": Анчелотті зробив вибір.

Бех-Романчук виграла срібло чемпіонату світу: відео неймовірного стрибка українки

Гравцем "Шахтаря" зацікавився "Галатасарай": готується трансфер.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз