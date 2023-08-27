Усик падав, двічі збив з ніг з Дюбуа й оформив перемогу нокаутом
У польському Вроцлаві пройшов поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Для українця це був другий захист титулу.
Українець оформив дострокову перемогу у дев'ятому раунді, передає портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що для Усіка це 21-а перемога та 14-а дострокова. Дюбуа зазнав своєї другої поразки в кар'єрі. Також у британця 19 виграних боїв, 18 нокаутів.
Usyk відправляються на ніч коло stoppage win over Dubois! #UsykDubois pic.twitter.com/fxhqS9yH2y— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023
Огляд поєдинку
Усик не почав віддавати перші раунди супернику, як було з Джошуа й чого очікували експерти. Українець активно пішов уперед та працював першим номером на середній дистанції. Дюбуа у відповідь вирішив працювати більше на контратаках, і йому це непогано вдавалося.
До четвертого раунду стало помітно, що українець часто ризиковано йшов в атаку і мав успіх в цьому, адже суперник не встигав за ним. Якби британець був швидшим, то міг би діставати українця ударами.
У п'ятому раунді Усик впав після чергового удару "нижче" пояса — третього та другого побаченого рефері. Цього разу британець дуже сильно приклався по Олександру. Однак повтор показав удар у резинку.
Після відновлення бою Дюбуа накинувся на Олександра й почав знову шукати його пах. Усик до кінця раунду відновився і сам вже змусив опонента відступати.
У шостому раунді все повернулося у свій темп, який всі спостерігали до падіння. Але цікавішою виявилася сьома трихвилинка, де Дюбуа знову намагався порушувати правила, а потім його двічі потрясли. Без ударів у пах Даніель виявився не дуже страшним.
Перед восьмим раундом від Дюбуа вимагали завантажувати ударами корпус українця, щоб його сповільнити. І варто було Усику сповільнитись, як у Даніеля почали проходити ці удари. Наприкінці раунду Даніель багато пропустив під час затяжної атаки й опустився на коліно — нокдаун.
У дев'ятому раунді після затяжної атаки Дюбуа знову взяв коліно і цього разу рефері розпочав відлік, а потім зупинив поєдинок.
Підсумок: перемога Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
Usyk has got the party started! 🥳 #UsykDubois pic.twitter.com/OSIIceGksY— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023
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