Усик падав, двічі збив з ніг з Дюбуа й оформив перемогу нокаутом

Усик після пропущеного удару. Фото: Boxing on TNT Sports

У польському Вроцлаві пройшов поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Для українця це був другий захист титулу.

Українець оформив дострокову перемогу у дев'ятому раунді, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зазначимо, що для Усіка це 21-а перемога та 14-а дострокова. Дюбуа зазнав своєї другої поразки в кар'єрі. Також у британця 19 виграних боїв, 18 нокаутів.

Usyk відправляються на ніч коло stoppage win over Dubois! #UsykDubois pic.twitter.com/fxhqS9yH2y — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023

Огляд поєдинку

Усик не почав віддавати перші раунди супернику, як було з Джошуа й чого очікували експерти. Українець активно пішов уперед та працював першим номером на середній дистанції. Дюбуа у відповідь вирішив працювати більше на контратаках, і йому це непогано вдавалося.

До четвертого раунду стало помітно, що українець часто ризиковано йшов в атаку і мав успіх в цьому, адже суперник не встигав за ним. Якби британець був швидшим, то міг би діставати українця ударами.

У п'ятому раунді Усик впав після чергового удару "нижче" пояса — третього та другого побаченого рефері. Цього разу британець дуже сильно приклався по Олександру. Однак повтор показав удар у резинку.

Вусик пропустив нижче пояса. Фото: скріншот

Після відновлення бою Дюбуа накинувся на Олександра й почав знову шукати його пах. Усик до кінця раунду відновився і сам вже змусив опонента відступати.

У шостому раунді все повернулося у свій темп, який всі спостерігали до падіння. Але цікавішою виявилася сьома трихвилинка, де Дюбуа знову намагався порушувати правила, а потім його двічі потрясли. Без ударів у пах Даніель виявився не дуже страшним.

Перед восьмим раундом від Дюбуа вимагали завантажувати ударами корпус українця, щоб його сповільнити. І варто було Усику сповільнитись, як у Даніеля почали проходити ці удари. Наприкінці раунду Даніель багато пропустив під час затяжної атаки й опустився на коліно — нокдаун.

У дев'ятому раунді після затяжної атаки Дюбуа знову взяв коліно і цього разу рефері розпочав відлік, а потім зупинив поєдинок.

Підсумок: перемога Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Usyk has got the party started! 🥳 #UsykDubois pic.twitter.com/OSIIceGksY — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023

Нагадаємо, Мудрик та Лукаку покинуть "Челсі": на гравців чекають в Італії.

Луческу можуть звільнити з "Динамо" через гучний скандал.

Лунін піде з "Реала": Анчелотті зробив вибір.

Бех-Романчук виграла срібло чемпіонату світу: відео неймовірного стрибка українки

Гравцем "Шахтаря" зацікавився "Галатасарай": готується трансфер.