Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик падал, дважды ронял Дюбуа и оформил победу нокаутом arrow

Усик падал, дважды ронял Дюбуа и оформил победу нокаутом

27 августа 2023 01:43
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик падал, дважды ронял Дюбуа и оформил победу нокаутом
Усик после пропущенного удара. Фото: Boxing on TNT Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В польском Вроцлаве прошел поединок между чемпионом мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Для украинца это была вторая защита титула.

Украинец оформил досрочную победу в девятом раунде, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что для Усика это 21-я победа и 14-я досрочная. Дюбуа потерпел свое второе поражение в карьере. Также у британца 19 выигранных боев, 18 нокаутами.

 

 

Обзор поединка

Усик не начал отдавать первые раунды сопернику, как было с Джошуа и чего ожидали эксперты. Украинец активно пошел вперед и работал первым номером на средней дистанции. Дюбуа в ответ решил работать больше на контратаках и ему это неплохо удавалось.

К четвертому раунду стало заметно, что украинец часто рискованно шел в атаку и преуспевал в этом, ведь соперник не успевал за ним. Если бы британец был быстрее, то мог бы доставать украинца ударами.

В пятом раунде Усик упал после очередного удара "ниже" пояса — третьего, и второго увиденного рефери. На этот раз британец приложился очень сильно по Александру. Однако, повтор показал удар в резинку.

null
Усик пропустил ниже пояса. Фото: скриншот

После возобновления боя Дюбуа набросился на Александра и начал снова искать его пах. Усик к концу раунда восстановился и сам уже заставил оппонента отступать.

В шестом раунде все вернулось в прежнее русло, которое все наблюдали до падения. Но более интересной оказалась седьмая трехминутка, где Дюбуа снова пытался нарушать правила, а затем дважды был потрясен. Без ударов в пах Даниэль оказался не очень страшным.

Перед восьмым раундом от Дюбуа требовали нагружать ударами корпус украинца, чтобы его замедлить. И стоило Усику замедлиться, как у Даниэля начали проходить эти удары. В концовке раунда Даниэль много пропустил в ходе затяжной атаки и опустился на колено — нокдаун.

В девятом раунде после затяжной атаки Дюбуа снова взял колено и на этот раз рефери начал отсчет, а затем остановил поединок.

Итог: победа Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Напомним, Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии. 

Луческу могут уволить из "Динамо" из-за громкого скандала. 

Лунин уйдет из "Реала": Анчелотти сделал выбор. 

Бех-Романчук выиграла серебро чемпионата мира: видео невероятного прыжка украинки. 

Игроком "Шахтера" заинтересовался "Галатасарай": готовится трансфер.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз