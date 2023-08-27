Усик падал, дважды ронял Дюбуа и оформил победу нокаутом

Усик после пропущенного удара. Фото: Boxing on TNT Sports

В польском Вроцлаве прошел поединок между чемпионом мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Для украинца это была вторая защита титула.

Украинец оформил досрочную победу в девятом раунде, передает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что для Усика это 21-я победа и 14-я досрочная. Дюбуа потерпел свое второе поражение в карьере. Также у британца 19 выигранных боев, 18 нокаутами.

Usyk celebrates a ninth round stoppage win over Dubois! #UsykDubois pic.twitter.com/fxhqS9yH2y — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023

Обзор поединка

Усик не начал отдавать первые раунды сопернику, как было с Джошуа и чего ожидали эксперты. Украинец активно пошел вперед и работал первым номером на средней дистанции. Дюбуа в ответ решил работать больше на контратаках и ему это неплохо удавалось.

К четвертому раунду стало заметно, что украинец часто рискованно шел в атаку и преуспевал в этом, ведь соперник не успевал за ним. Если бы британец был быстрее, то мог бы доставать украинца ударами.

В пятом раунде Усик упал после очередного удара "ниже" пояса — третьего, и второго увиденного рефери. На этот раз британец приложился очень сильно по Александру. Однако, повтор показал удар в резинку.

Усик пропустил ниже пояса. Фото: скриншот

После возобновления боя Дюбуа набросился на Александра и начал снова искать его пах. Усик к концу раунда восстановился и сам уже заставил оппонента отступать.

В шестом раунде все вернулось в прежнее русло, которое все наблюдали до падения. Но более интересной оказалась седьмая трехминутка, где Дюбуа снова пытался нарушать правила, а затем дважды был потрясен. Без ударов в пах Даниэль оказался не очень страшным.

Перед восьмым раундом от Дюбуа требовали нагружать ударами корпус украинца, чтобы его замедлить. И стоило Усику замедлиться, как у Даниэля начали проходить эти удары. В концовке раунда Даниэль много пропустил в ходе затяжной атаки и опустился на колено — нокдаун.

В девятом раунде после затяжной атаки Дюбуа снова взял колено и на этот раз рефери начал отсчет, а затем остановил поединок.

Итог: победа Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Usyk has got the party started! 🥳#UsykDubois pic.twitter.com/OSIIceGksY — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 26, 2023

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