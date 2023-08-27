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Дюбуа заявив, що його лишили перемоги над Усиком

27 серпня 2023 03:23
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Дюбуа заявив, що його лишили перемоги над Усиком
Схоже британець не вміє програвати. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Після бою Усик-Дюбуа, який нокаутом виграв українець, виник скандал між стороною британця та суддями. Сам Даніель вважає, що думав, що не влучав нижче пояса.

Коментар Дюбуа після бою в матеріалі Новини.LIVE.

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"Я не думав, що це був удар нижче поясу, я гадав, що влучив у ціль та мене залишили без перемоги", – сказав суперник Усик.

Поставили під сумнів рішення арбітрів й представники Дюбуа, вважаючи, що там було помилкове рішення.

 

Міць суперника не відчув

А от українець заявив, що готовий хоч завтра вийти на бій з Ф'юрі та що труднощів у бою з Дюбуа не побачив

"Його міць я не відчув, тільки на своїх яйцям", — заявив Усик.

усик
Усик після вдалої атаки. Фото: скрін

Але при цьому Усик виглядав на голову сильніше впродовж всього поєдинку, а у 8 раунді також відправив суперника в нокдаун.

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