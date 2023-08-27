Усик — Дюбуа: как красотка Катерина эмоционально болела за своего мужа
В польском Вроцлаве прошел поединок между чемпионом мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Украинец выиграл техническим нокаутом в девятом раунде.
В течение всего поединка за украинца активнее всех болела его жена Катерина, сообщил портал Новини.LIVE.
Усик добыл свою 21-ю победу й 14-ю досрочную. Дюбуа потерпел свое второе поражение в карьере. Также у британца 19 выигранных боев, 18 нокаутами.
O nocaute do ucraniano Oleksandr Usyk sobre o britânico Daniel Dubois, agora há pouco, na Polônia, valendo títulos mundiais dos pesos-pesados no boxe.pic.twitter.com/hlX6I2v12P— MMA Melotto (@MMAmelotto) August 26, 2023
Катерина болела очень эмоционально
В течение поединка камера несколько раз показывала жену Усика. Если говорить, что она была эмоциональна, то этого будет недостаточно.
Особенно это было видно в пятом раунде, когда Александр упал после удара в пах, то Катерина была готова вырваться на ринг.
На пресс-конференции после поединка Александр заверил, что у Дюбуа были бы проблемы, ворвись на ринг его жена.
Усик после поединка заявил, что удар Дюбуа был нелегальным, после чего у него болел пах и спазм отдавал в спину. Если Даниэль хочет реванш, то Александр готов к бою по уличным правилам.
Напомним, Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком.
Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем.
Усик падал, дважды сваливал с ног Дюбуа и оформил победу нокаутом.
Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео.