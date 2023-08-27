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Усик — Дюбуа: как красотка Катерина эмоционально болела за своего мужа

27 августа 2023 10:42
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Агабекян Карен
редактор
Усик — Дюбуа: как красотка Катерина эмоционально болела за своего мужа
Александр и Катерина Усики. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В польском Вроцлаве прошел поединок между чемпионом мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Украинец выиграл техническим нокаутом в девятом раунде.

В течение всего поединка за украинца активнее всех болела его жена Катерина, сообщил портал Новини.LIVE.

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Усик добыл свою 21-ю победу й 14-ю досрочную. Дюбуа потерпел свое второе поражение в карьере. Также у британца 19 выигранных боев, 18 нокаутами.

Катерина болела очень эмоционально

В течение поединка камера несколько раз показывала жену Усика. Если говорить, что она была эмоциональна, то этого будет недостаточно.

Особенно это было видно в пятом раунде, когда Александр упал после удара в пах, то Катерина была готова вырваться на ринг.

На пресс-конференции после поединка Александр заверил, что у Дюбуа были бы проблемы, ворвись на ринг его жена.

Усик после поединка заявил, что удар Дюбуа был нелегальным, после чего у него болел пах и спазм отдавал в спину. Если Даниэль хочет реванш, то Александр готов к бою по уличным правилам.

Напомним, Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком.

Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем.

Усик падал, дважды сваливал с ног Дюбуа и оформил победу нокаутом.

Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео.

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