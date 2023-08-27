Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Усик — Дюбуа: як красуня Катерина емоційно вболівала за свого чоловіка arrow

Усик — Дюбуа: як красуня Катерина емоційно вболівала за свого чоловіка

27 серпня 2023 10:42
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик — Дюбуа: як красуня Катерина емоційно вболівала за свого чоловіка
Олександр та Катерина Усики. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У польському Вроцлаві пройшов поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Українець виграв технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Упродовж усього поєдинку за українця найактивніше вболівала його дружина Катерина, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Усик здобув свою 21-у перемогу і 14-ту дострокову. Дюбуа зазнав своєї другої поразки в кар'єрі. Також у британця 19 виграних боїв, 18 нокаутів.

Катерина вболівала дуже емоційно

Упродовж поєдинку камера кілька разів показувала дружину Усика. Якщо говорити, що вона була емоційною, то цього буде недостатньо.

Особливо це було видно у п'ятому раунді, коли Олександр упав після удару в пах, то Катерина була готова вирватися на ринг.

На пресконференції після поєдинку Олександр запевнив, що Дюбуа мав би проблеми, увірвись на ринг його дружина.

Усик після поєдинку заявив, що удар Дюбуа був нелегальним, після чого у нього болів пах й спазм віддавав у спину. Якщо Даніель хоче реванш, Олександр готовий до бою за вуличними правилами.

Нагадаємо, Дюбуа заявив, що його позбавили перемоги над Усиком.

Усик відзначив перемогу над Дюбуа особливим танцем.

Усик падав, двічі звалював з ніг Дюбуа та оформив перемогу нокаутом.

Усик яскраво вийшов на бій з Дюбуа: відео.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз