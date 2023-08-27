Усик — Дюбуа: як красуня Катерина емоційно вболівала за свого чоловіка

Олександр та Катерина Усики. Фото: Google

У польському Вроцлаві пройшов поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Українець виграв технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Упродовж усього поєдинку за українця найактивніше вболівала його дружина Катерина, повідомив портал Новини.LIVE.

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Усик здобув свою 21-у перемогу і 14-ту дострокову. Дюбуа зазнав своєї другої поразки в кар'єрі. Також у британця 19 виграних боїв, 18 нокаутів.

O nocaute do ucraniano Oleksandr Usyk sobre o britânico Daniel Dubois, agora há pouco, на Polônia, valendo títulos mundiais dos pesos-pesados no boxe. pic.twitter.com/hlX6I2v12P - MMA Melotto (@MMAmelotto) August 26, 2023

Катерина вболівала дуже емоційно

Упродовж поєдинку камера кілька разів показувала дружину Усика. Якщо говорити, що вона була емоційною, то цього буде недостатньо.

Особливо це було видно у п'ятому раунді, коли Олександр упав після удару в пах, то Катерина була готова вирватися на ринг.

На пресконференції після поєдинку Олександр запевнив, що Дюбуа мав би проблеми, увірвись на ринг його дружина.

Усик після поєдинку заявив, що удар Дюбуа був нелегальним, після чого у нього болів пах й спазм віддавав у спину. Якщо Даніель хоче реванш, Олександр готовий до бою за вуличними правилами.

Нагадаємо, Дюбуа заявив, що його позбавили перемоги над Усиком.

Усик відзначив перемогу над Дюбуа особливим танцем.

Усик падав, двічі звалював з ніг Дюбуа та оформив перемогу нокаутом.

Усик яскраво вийшов на бій з Дюбуа: відео.