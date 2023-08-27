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Усик готов провести реванш с Дюбуа: названы дата, место и правила

27 августа 2023 08:22
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Агабекян Карен
редактор
Усик готов провести реванш с Дюбуа: названы дата, место и правила
Александр Усик после победы. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Агабекян Карен
редактор

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик готов провести реванш с Даниэлем Дюбуа. Но очень сомнительно, что британцу понравятся поставленные условия.

Свои правила Усик назвал на пресс-конференции после боя.

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Конфликт после поединка возник из-за эпизода в пятом раунде. Усик упал после удара ниже пупка и долго восстанавливался. У Дюбуа считают, что удар был легальным и соответственно — это нокаут.

Усик предложил жесткие условия для реванша

По словам Усика, он готов провести завтра реванш с Дюбуа по правилам уличного боя на голых кулаках.

"Я готов провести еще один бой завтра. Реванш. Уличный бой. Я готов. Хоть сейчас. Без боксерских перчаток. На кулаках.

Нельзя людей по яйцам бить! Бокс — спорт джентльменов. Это не уличная драка. Это же бокс! Послушайте — бокс. Бокс!", — сказал Усик.

По словам украинца, после удара ниже пояса у него болел пах и спазм отдавал в спину.

Однако Усик понимал в какой ситуации оказался, и что нельзя было не подняться, поскольку за ним наблюдали те, для кого он боксировал.

"Это для тех ребят, которые защищают страну на передовой, это такой небольшой глоток воздуха, и я готов для своего народа весь свой воздух отдавать", — отметил Усик.

Отметим, что, восстановившись после удара ниже пупка в пятом раунде Усик в девятом нокаутировал Дюбуа.

Напомним, Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком.

Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем.

Усик падал, дважды ронял Дюбуа и оформил победу нокаутом.

Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео.

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