Усик готовий провести реванш з Дюбуа: названі дата, місце та правила

Олександр Усик після перемоги. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик готовий провести реванш із Даніелем Дюбуа. Але дуже сумнівно, що британцю сподобаються умови.

Свої правила Усик назвав на пресконференції після бою.

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Конфлікт після поєдинку виник через епізод у п'ятому раунді. Усик впав після удару нижче пупка й довго відновлювався. У Дюбуа вважають, що удар був легальним і відповідно це нокаут.

Усик запропонував жорсткі умови для реваншу

За словами Усика, він готовий провести завтра реванш із Дюбуа за правилами вуличного бою на голих кулаках.

"Я готовий провести ще один бій завтра. Реванш. Вуличний бій. Я готовий. Хоч зараз. Без боксерських рукавичок. На кулаках.

Не можна людей по яйцях бити! Бокс — спорт джентльменів. Це не вулична бійка. Це ж бокс! Послухайте — бокс. Бокс!", — сказав Усик.

За словами українця, після удару нижче поясу у нього болів пах й спазм віддавав у спину.

Проте Усик розумів, у якій ситуації опинився, і що не можна було не піднятися, оскільки за ним спостерігали ті, для кого він боксував.

"Це для тих хлопців, які захищають країну на передовій, це такий невеликий ковток повітря, і я готовий для свого народу все своє повітря віддавати", — зазначив Усик.

Зазначимо, що, відновившись після удару нижче поясу в п'ятому раунді Усик у дев'ятому нокаутував Дюбуа.

Нагадаємо, Дюбуа заявив, що його позбавили перемоги над Усіком.

Усик відзначив перемогу над Дюбуа особливим танцем.

Усик падав, двічі збивав з ніг Дюбуа й оформив перемогу нокаутом.

Усик яскраво вийшов на бій з Дюбуа: відео.