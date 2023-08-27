Усик упал в пятом раунде

Усик после удара в пах. Фото: скриншот

В польском Вроцлаве в эти минуты проходит поединок между чемпионом мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Для украинца это вторая защита титулов в хэвивейте.

Поединок приостановили в аятом раунде, передает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Усик имеет в рекорде 20 побед, 13 досрочных, и ни единого поражения. У Дюбуа 19 выигранных боев, 18 нокаутами, и единственный бой он проиграл Джо Джойсу.

Усик упал из-за боли

В пятом раунде Усик упал после очередного удара ниже пояса. На этот раз британец приложился очень сильно в пах Александра.

После возобновления боя Дюбуа набросился на Александра и начал снова искать его пах.

Усик на настиле. Фото: скриншот

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