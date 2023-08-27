Усик впав у п'ятому раунді
У польському Вроцлаві в ці хвилини проходить поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Для українця це другий захист титулів у хевівейті.
Поєдинок призупинили в п'ятому раунді, передає портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що Усик має в рекорді 20 перемог, 13 дострокових, і жодної поразки. Дюбуа має 19 виграних боїв, 18 нокаутами, і єдиний бій він програв Джо Джойсу.
Усик упав через біль
У п'ятому раунді Усик впав після чергового удару нижче за пояс. На цей раз британець приклався дуже сильно в пах Олександра.
Після відновлення бою Дюбуа накинувся на Олександра і почав знову шукати його пах.
Нагадаємо, Мудрик та Лукаку покинуть "Челсі": на гравців чекають в Італії.
Луческу можуть звільнити з "Динамо" через гучний скандал.
Лунін піде з "Реала": Анчелотті зробив вибір.
Бех-Романчук виграла срібло чемпіонату світу: відео неймовірного стрибка українки
Гравцем "Шахтаря" зацікавився "Галатасарай": готується трансфер.