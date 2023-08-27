Усик впав у п'ятому раунді

Усик після удару в пах. Фото: скріншот

У польському Вроцлаві в ці хвилини проходить поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Для українця це другий захист титулів у хевівейті.

Поєдинок призупинили в п'ятому раунді, передає портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Усик має в рекорді 20 перемог, 13 дострокових, і жодної поразки. Дюбуа має 19 виграних боїв, 18 нокаутами, і єдиний бій він програв Джо Джойсу.

Усик упав через біль

У п'ятому раунді Усик впав після чергового удару нижче за пояс. На цей раз британець приклався дуже сильно в пах Олександра.

Після відновлення бою Дюбуа накинувся на Олександра і почав знову шукати його пах.

Вусик на настилі. Фото: скріншот

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