Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем
Украинский боксер Александр Усик уверенно отправил Даниэля Дюбуа в нокаут и защитил свои чемпионские пояса. Эту победу он отметил танцем в ринге.
Момент с танцем на телеграмм-канале Новини.LIVE.
После боя Усик устроил необычный танец на ринге. Сначала он просто прыгал, потом начал двигаться в такт. Вместе с ним "небольшую дискотеку" устроила и его команда, начавшая ему подтанцовывать.
Усик побеждает с песней
После боя, как и перед началом песню "Братья", пел Василий Жадан.
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом в девятом раунде. До этого в восьмом раунде он отправил британца в нокдаун. Перед этим Дюбуа отличился запрещенным ударом ниже пояса, поэтому бой пришлось на несколько минут остановить.
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