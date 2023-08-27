Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем

Усик после боя. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик уверенно отправил Даниэля Дюбуа в нокаут и защитил свои чемпионские пояса. Эту победу он отметил танцем в ринге.

Момент с танцем на телеграмм-канале Новини.LIVE.

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После боя Усик устроил необычный танец на ринге. Сначала он просто прыгал, потом начал двигаться в такт. Вместе с ним "небольшую дискотеку" устроила и его команда, начавшая ему подтанцовывать.

Усик побеждает с песней

После боя, как и перед началом песню "Братья", пел Василий Жадан.

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом в девятом раунде. До этого в восьмом раунде он отправил британца в нокдаун. Перед этим Дюбуа отличился запрещенным ударом ниже пояса, поэтому бой пришлось на несколько минут остановить.

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