Усик відзначив перемогу над Дюбуа особливим танцем
Український боксер Олександр Усик впевнено відправив Даніеля Дюбуа в нокаут та захистив свої чемпіонські пояси. Цю перемогу він відзначив танцем у рингу.
Момент з танцем є на телеграм-каналі Новини.LIVE.
Після бою Усик влаштував незвичайний танець на рингу. Спочатку він просто стрибав, потім почав рухатися в такт. Разом із ним "невелику дискотеку" влаштувала і його команда, яка почала йому підтанцьовувати.
Усик перемагає з піснею
Після бою, як й перед початком пісню "Браття" співав Василь Жадан.
Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді. До цього у восьмому раунді він відправив британця до нокдауну. Перед цим Дюбуа відзначився забороненим ударом нижче поясу, через це бій довелося на кілька хвилин зупинити.
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