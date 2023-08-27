Усик відзначив перемогу над Дюбуа особливим танцем

Усик після бою. Фото: Reuters

Український боксер Олександр Усик впевнено відправив Даніеля Дюбуа в нокаут та захистив свої чемпіонські пояси. Цю перемогу він відзначив танцем у рингу.

Момент з танцем є на телеграм-каналі Новини.LIVE.

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Після бою Усик влаштував незвичайний танець на рингу. Спочатку він просто стрибав, потім почав рухатися в такт. Разом із ним "невелику дискотеку" влаштувала і його команда, яка почала йому підтанцьовувати.

Усик перемагає з піснею

Після бою, як й перед початком пісню "Браття" співав Василь Жадан.

Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді. До цього у восьмому раунді він відправив британця до нокдауну. Перед цим Дюбуа відзначився забороненим ударом нижче поясу, через це бій довелося на кілька хвилин зупинити.

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