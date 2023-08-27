Як Усик побив та повалив Дюбуа: відео нокауту

Усик проти Дюбуа. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

У польському Вроцлаві пройшов поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Українець провів свій другий захист титулу.

Усик впродовж бою двічі відправляв суперника в нокдаун, повідомив портал Новини.LIVE.

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Щоправда, Усик сам побував на настилі у п'ятому раунді, коли суперник пробив йому нижче пояса. Рефері той епізод добре побачив і не рахував нокдаун.

Відео найкращих моментів бою Усик — Дюбуа

Зазначимо, що після поєдинку Дюбуа та його команда висловили незгоду з результатом бою. Вони вважають, що у п'ятому раунді був легальний удар, від якого Усик дуже довго відновлювався.

Промоутер Дюбуа Френк Уоррен заявив, що вони подадуть протест на результат поєдинку і домагатимуться, щоб його визнали таким, що не відбувся. Потім британець хоче провести з українцем реванш.

Усик після поєдинку заявив, що удар Дюбуа був нелегальним, після чого у нього був біль в паху й спазм віддавав у спину. Якщо Даніель хоче реванш, Олександр готовий до бою за вуличними правилами.

Нагадаємо, Дюбуа заявив, що його позбавили перемоги над Усиком.

Усик відзначив перемогу над Дюбуа особливим танцем.

Усик падав, двічі звалював з ніг Дюбуа та оформив перемогу нокаутом.

Усик яскраво вийшов на бій з Дюбуа: відео.