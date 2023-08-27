Как Усик избил и повалил Дюбуа: видео нокаута

Усик против Дюбуа. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В польском Вроцлаве прошел поединок между чемпионом мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Украинец провел свою вторую защиту титула.

Усик в течение боя дважды отправлял соперника в нокдаун, сообщил портал Новини.LIVE.

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Правда, Усик сам побывал на настиле в пятом раунде, когда соперник пробил ему ниже пояса. Рефери тот эпизод хорошо увидел и не отсчитывал нокдаун.

Видео лучших моментов боя Усик — Дюбуа

Отметим, что после поединка Дюбуа и его команда высказали несогласие с результатом боя. Они считают, что в пятом раунде был легальный удар, от которого Усик очень долго восстанавливался.

Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен заявил, что они подадут протест на результат поединка и будут добиваться, чтобы его признали несостоявшимся. Затем у британца хотят провести с украинцем реванш.

Усик после поединка заявил, что удар Дюбуа был нелегальным, после чего у него болел пах и спазм отдавал в спину. Если Даниэль хочет реванш, то Александр готов к бою по уличным правилам.

Напомним, Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком.

Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем.

Усик падал, дважды сваливал с ног Дюбуа и оформил победу нокаутом.

Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео.