Как Усик избил и повалил Дюбуа: видео нокаута
В польском Вроцлаве прошел поединок между чемпионом мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Украинец провел свою вторую защиту титула.
Усик в течение боя дважды отправлял соперника в нокдаун, сообщил портал Новини.LIVE.
Правда, Усик сам побывал на настиле в пятом раунде, когда соперник пробил ему ниже пояса. Рефери тот эпизод хорошо увидел и не отсчитывал нокдаун.
Видео лучших моментов боя Усик — Дюбуа
Отметим, что после поединка Дюбуа и его команда высказали несогласие с результатом боя. Они считают, что в пятом раунде был легальный удар, от которого Усик очень долго восстанавливался.
Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен заявил, что они подадут протест на результат поединка и будут добиваться, чтобы его признали несостоявшимся. Затем у британца хотят провести с украинцем реванш.
Усик после поединка заявил, что удар Дюбуа был нелегальным, после чего у него болел пах и спазм отдавал в спину. Если Даниэль хочет реванш, то Александр готов к бою по уличным правилам.
Напомним, Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком.
Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем.
Усик падал, дважды сваливал с ног Дюбуа и оформил победу нокаутом.
Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео.