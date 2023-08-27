Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик готов боксировать с Дюбуа без шорт: украинец ответил на обвинения arrow

Усик готов боксировать с Дюбуа без шорт: украинец ответил на обвинения

27 августа 2023 07:44
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик готов боксировать с Дюбуа без шорт: украинец ответил на обвинения
Александр Усик. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В польском Вроцлаве украинец Александр Усик досрочно победил британца Даниэля Дюбуа. Однако после боя не утихают разговоры о том, был ли чемпион мира нокаутирован в пятом раунде, когда рефери посчитал удар претендента нелегальным.

На пресс-конференции после боя Усик ответил на обвинения.

Читайте также:

Согласно с правилами бокса, нельзя бить ниже линии пупка. Удар Дюбуа пришелся ниже нее.

Усику пришлось снять шорты

На пресс-конференции Усика взбудоражил вопрос об ударе ниже пояса, был ли он? Александр после него поднялся с места и показал, где у него пупок и как он носил в ринге шорты.

По словам боя Усика, он может боксировать с Дюбуа без шорт, чтобы потом не было разговоров.

"Офигеть! "У Усика шорты были высоко". Комедия! Он проиграл и говорит, что у меня шорты были... Я могу вообще без шортов с ним боксировать", — сказал Усик.

После поединка команда Дюбуа заявила, что удар в пятом раунде был легальным и они после него подадут протест.

Напомним, Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком.

Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем.

Усик падал, дважды сбивал с ног Дюбуа и оформил победу нокаутом.

Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз