Усик готов боксировать с Дюбуа без шорт: украинец ответил на обвинения

Александр Усик. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В польском Вроцлаве украинец Александр Усик досрочно победил британца Даниэля Дюбуа. Однако после боя не утихают разговоры о том, был ли чемпион мира нокаутирован в пятом раунде, когда рефери посчитал удар претендента нелегальным.

На пресс-конференции после боя Усик ответил на обвинения.

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Согласно с правилами бокса, нельзя бить ниже линии пупка. Удар Дюбуа пришелся ниже нее.

Усику пришлось снять шорты

На пресс-конференции Усика взбудоражил вопрос об ударе ниже пояса, был ли он? Александр после него поднялся с места и показал, где у него пупок и как он носил в ринге шорты.

По словам боя Усика, он может боксировать с Дюбуа без шорт, чтобы потом не было разговоров.

"Офигеть! "У Усика шорты были высоко". Комедия! Он проиграл и говорит, что у меня шорты были... Я могу вообще без шортов с ним боксировать", — сказал Усик.

После поединка команда Дюбуа заявила, что удар в пятом раунде был легальным и они после него подадут протест.

Напомним, Дюбуа заявил, что его лишили победы над Усиком.

Усик отметил победу над Дюбуа особым танцем.

Усик падал, дважды сбивал с ног Дюбуа и оформил победу нокаутом.

Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео.