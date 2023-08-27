Усик готовий боксувати з Дюбуа без шортів: українець відповів на звинувачення

Олександр Усик. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

У польському Вроцлаві українець Олександр Усик достроково переміг британця Даніеля Дюбуа. Однак після бою не вщухають розмови про те, чи чемпіона світу було нокаутовано в п'ятому раунді, коли рефері вважав удар претендента нелегальним.

На пресконференції після бою Усик відповів на звинувачення.

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Відповідно до правил боксу, не можна бити нижче лінії пупка. Удар Дюбуа припав нижче неї.

Усику довелося зняти шорти

На пресконференції Усика порушили питання про удар нижче пояса, чи все ж таки був він? Олександр після запитання підвівся з місця й показав, де в нього пупок і як він носив у рингу шорти.

За словами бою Усика, він може боксувати з Дюбуа без шортів, щоб потім не було розмов.

"Офігіти! "У Усика шорти були високо". Комедія! Він програв і каже, що у мене шорти були... Я можу взагалі без шортів з ним боксувати", — сказав Усик.

Після поєдинку команда Дюбуа заявила, що удар у п'ятому раунді був легальним, й вони після бою подадуть протест.

Нагадаємо, Дюбуа заявив, що його позбавили перемоги над Усиком.

Усик відзначив перемогу над Дюбуа особливим танцем.

Усик падав, двічі збивав з ніг Дюбуа й оформив перемогу нокаутом.

Усик яскраво вийшов на бій з Дюбуа: відео.