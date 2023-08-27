Усик готовий боксувати з Дюбуа без шортів: українець відповів на звинувачення
У польському Вроцлаві українець Олександр Усик достроково переміг британця Даніеля Дюбуа. Однак після бою не вщухають розмови про те, чи чемпіона світу було нокаутовано в п'ятому раунді, коли рефері вважав удар претендента нелегальним.
На пресконференції після бою Усик відповів на звинувачення.
Відповідно до правил боксу, не можна бити нижче лінії пупка. Удар Дюбуа припав нижче неї.
Усику довелося зняти шорти
На пресконференції Усика порушили питання про удар нижче пояса, чи все ж таки був він? Олександр після запитання підвівся з місця й показав, де в нього пупок і як він носив у рингу шорти.
За словами бою Усика, він може боксувати з Дюбуа без шортів, щоб потім не було розмов.
"Офігіти! "У Усика шорти були високо". Комедія! Він програв і каже, що у мене шорти були... Я можу взагалі без шортів з ним боксувати", — сказав Усик.
Після поєдинку команда Дюбуа заявила, що удар у п'ятому раунді був легальним, й вони після бою подадуть протест.
Нагадаємо, Дюбуа заявив, що його позбавили перемоги над Усиком.
Усик відзначив перемогу над Дюбуа особливим танцем.
Усик падав, двічі збивав з ніг Дюбуа й оформив перемогу нокаутом.
Усик яскраво вийшов на бій з Дюбуа: відео.