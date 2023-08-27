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Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

27 серпня 2023 12:45
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Агабекян Карен
редактор
Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон
Ломаченко та Усик. Фото: соцмережі
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У польському Вроцлаві пройшов поєдинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. Українець виграв технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Після бою до Усика через Instagram звернувся його кум Василь Ломаченко.

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Зазначимо, що для Усика це 21-а перемога та 14-а дострокова. Дюбуа зазнав своєї другої поразки в кар'єрі. Також у британця 19 виграних боїв, 18 нокаутів.

Ломаченко публічно привітав Усика

Ломаченко спеціально заради бою свого кума приїхав до Вроцлава і сидів у перших рядах, спостерігаючи за подією. При цьому Василь не надто часто потрапляв на камери.

Цікаво, що окрім Усика, на рингу також боксували його друг Дмитро Митрофанов, який програв свій бій нокаутом у другому раунді, та колишній хлопець його сестри Денис Берінчик, який виграв бій рішенням суддів у Ентоні Їгіта.

Після бою Ломаченко привітав кума у соцмережах.

"Слава Богу за все!!!! Вітаю Усика", — написав Ломаченко.

Зазначимо, що після поєдинку Дюбуа та його команда хотіли подати протест на результат бою. У п'ятому раунді Усик упав після удару по корпусу і довго відновлювався. Рефері вважав це влучанням нижче пояса, що заборонено. Команда британця заявила, що все було легально.

Нагадаємо, Дюбуа заявив, що його позбавили перемоги над Усиком.

Усик відзначив перемогу над Дюбуа особливим танцем.

Усик падав, двічі збивав з ніг Дюбуа та оформив перемогу нокаутом.

Усик яскраво вийшов на бій з Дюбуа: відео.

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