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"Інтер Майамі" з Мессі та Кривцовим вийшов у фінал Кубка США

24 серпня 2023 09:47
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Агабекян Карен
редактор
"Інтер Майамі" з Мессі та Кривцовим вийшов у фінал Кубка США
Ліонель Мессі. Фото: "Інтер Майамі"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У півфіналі Відкритого кубка США "Інтер Майамі" зіграв проти "Цинциннаті". У складі гостей відіграв весь матч український центральний захисник Сергій Кривцов

"Інтер Майамі" обіграв "Цинциннаті" з рахунком 3:3, 5:4 з пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що цей матч став першим, у якому не забив зірковий аргентинець Ліонель Мессі.

Мессі зробив два голи

"Інтер Майамі" першим пропустив два м'ячі. Спочатку на 18-й хвилині відзначився Лусіано Акоста, а на 53-й подвоїв перевагу Брендон Васкес.

Після другого пропущеного м'яча включився Мессі, який спочатку асистував Леонарді Кампані на 68-й хвилині, а потім йому ж на 97-й. Командам довелося грати два додаткові тайми, в яких спочатку Джозеф Мартінес вивів "Інтер Майамі" вперед, а потім Юя Кубо зрівняв рахунок.

У серії пенальті "Інтер Майамі" виграв, а Мессі забив першим у своїй команді.

Зазначимо, що тепер в активі у Ліонеля у 8 матчах за "Інтер" 10 м'ячів та 3 гольові передачі.

Кривцов зіграв 120 хвилин та отримав жовту картку.

27 вересня у фіналі "Інтер Майамі" зіграє проти "Динамо Х'юстон".

Раніше "Інтер Майамі" виграли Кубок ліг, який став першим трофеєм клубу в історії.

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