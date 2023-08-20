Мессі забив та виграв перший титул у США
У фінальному матчі Кубка ліг зустрілися американські "Інтер Майамі" та "Нешвілл". За зіркову команду Девіда Бекхема знов зіграв український центральний захисник Сергій Кривцов.
Дивно, що з такою кількістю зірок у складі "Інтер Майамі" виграв лише у серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.
Український захисник провів на полі всі 90 хвилин, як і каталонське тріо: Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Жорді Альба.
Перший титул Мессі
"Інтер Майамі" відкрив рахунок на 23-й хвилині, коли Мессі з-за меж штрафного майданчика пробив точно в притирку зі штангою. Цікаво, що Ліонель забивав у кожному з матчів, у яких брав участь за "Інтер".
У середині другого тайму господарі зрівняли рахунок після стандарту. Фабріс Піко пробив головою у голкіпера, а від того м'яч влетів у ворота.
"Інтер Майамі" мали перемогти в основний час, але м'яч після їхніх ударів кілька разів зрадливо влучав у штангу.
У серії пенальті команда Мессі та Кривцова перемогла з рахунком 10:9. Вирішальним став промах воротаря господарів.
Кубок ліг. Фінал
"Нешвілл" — "Інтер Майамі" — 1:1 (9:10 за пен.)
Голи: Піко, 57 — Мессі, 23
Для "Інтера" виграний трофей став першим у їхній історії. Для того ж таки Кривцова це 20-й кубок.
Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.
Гаррі Кейн вперше забив за "Баварію" : відео неймовірного гола.
Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне.
Мудрика можуть обміняти на іншого футболіста: про кого йдеться.
Київське "Динамо" готується до рекордного трансферу: хтось посилить команду.