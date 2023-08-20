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Мессі забив та виграв перший титул у США

20 серпня 2023 09:00
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Агабекян Карен
редактор
Мессі забив та виграв перший титул у США
Ліонель Мессі. Фото: "Інтер Майамі"
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Агабекян Карен
редактор

У фінальному матчі Кубка ліг зустрілися американські "Інтер Майамі" та "Нешвілл". За зіркову команду Девіда Бекхема знов зіграв український центральний захисник Сергій Кривцов.

Дивно, що з такою кількістю зірок у складі "Інтер Майамі" виграв лише у серії пенальті, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перший титул Мессі

"Інтер Майамі" відкрив рахунок на 23-й хвилині, коли Мессі з-за меж штрафного майданчика пробив точно в притирку зі штангою. Цікаво, що Ліонель забивав у кожному з матчів, у яких брав участь за "Інтер".

У середині другого тайму господарі зрівняли рахунок після стандарту. Фабріс Піко пробив головою у голкіпера, а від того м'яч влетів у ворота.

"Інтер Майамі" мали перемогти в основний час, але м'яч після їхніх ударів кілька разів зрадливо влучав у штангу.

У серії пенальті команда Мессі та Кривцова перемогла з рахунком 10:9. Вирішальним став промах воротаря господарів.

Кубок ліг. Фінал

"Нешвілл" — "Інтер Майамі" — 1:1 (9:10 за пен.)

Голи: Піко, 57 — Мессі, 23

Для "Інтера" виграний трофей став першим у їхній історії. Для того ж таки Кривцова це 20-й кубок.

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