Месси забил и выиграл первый титул в США

Лионель Месси. Фото: "Интер Майами"

В финальном матче Кубка лиг встретились американские "Интер Майами" и "Нэшвилл". За звездную команду Дэвида Бэкхэма снова сыграл украинский центральный защитник Сергей Кривцов.

Удивительно, что с таким количеством звезд в составе "Интер Майами" выиграл всего в серии пенальти, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый титул Месси

"Интер Майами" открыл счет на 23-й минуте, когда Месси из-за пределов штрафной пробил точно в притирку со штангой. Интересно, что Лионель забивал в каждом из матчей, в которых участвовал.

В середине второго тайма хозяева сравняли счет после стандарта. Фабрис Пико пробил головой в голкипера, а от того мяч влетел в ворота.

"Интер Майами" должны были победить в основное время, но мяч после их ударов несколько раз предательски попадал в штангу.

В серии пенальти команда Месси и Кривцова победила со счетом 10:9. Решающим стал промах вратаря хозяев.

Кубок лиг.Финал

"Нэшвилл" — "Интер Майами" — 1:1 (9:10 по пен.)

Голы: Пико, 57 — Месси, 23

Для "Интера" выигранный трофей стал первым в их истории. Для того же Кривцова это 20-й кубок.

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